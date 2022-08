Kalade surma põhjust veel ei teata. Ümberkaudseid elanikke on hoiatatud igasuguse kokkupuutumise eest jõeveega.

Poola peaministri Mateusz Morawiecki sõnul on jõe saastumise kõige tõenäolisem põhjus see, et mõni firma on oma keemiasaaste teadlikult jõkke juhtinud.