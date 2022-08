Viljandimaa talupidaja pani Ukraina toetuseks põllule maha päevalilled

Mitmele hektarile maha pandud päevalilled on jõudnud õiteajani ja säravad päikseliselt nii ülevalt vaadates kui ka autoga mööda sõites. Need on kujunenud Viljandimaal populaarseks kohaks, mille asukohta poemüüjalt küsimas käiakse ja kus möödujad peatuvad ja pilti teevad.

Mõte sündis pererahval kevadel Ukrainale mõeldes ja endale kodu juurde silmailu otsides.

"Elukaaslane tahtis midagi ilusat ja uba ei ole nii ilus. Ja siis pika arutelu tulemusel leidsime, et võiks panna päevalille. Tundub, et on päris hästi välja kukkunud, et läks hästi kasvama. Võib-olla natuke tihe on, oleks võinud külvinormi alandada," lausus Laansalu.

Päevalille sort on pärit Ukrainast ja katsetus peab näitama, kas Eesti suvest neile valmimiseks piisab. Senise kasvuga jääb põllumees rahule ja pakub, mis võib olla selle põhjus. "Eelvili oli rukis ja kodu akna all on, igal hommikul tõusen üles ja vaatan," ütles ta.

Perenaine on lillepõlluga rahule jäänud, nii et oodata on jätku ka järgmiseks aastaks.

"Tema on väga rahul, et selline asi sai tehtud, aga järgmisel aastal siia siis võib-olla mingi muu lill. Saialill näiteks," ütles Laansalu.