Sõltumatu Venemaa ajaleht Novaja Gazeta lõpetab tegevuse

Leht teatas oma veebilehel, et Venemaa võimud ja luureteenistus sunnivad väljaannet tegevust lõpetama.

"Meid tapeti. 9. novembril lülitame oma kodus, kus oleme elanud 30 aastat, tuled välja, sulgeme serverid ja lahkume. Ajalehte enam ei ole," kirjutas leht.

Novaja Gazeta teatas, et nende annetussüsteem kästi sulgeda. Selle kaudu on väljaanne saanud oma lugejatelt rahalisi annetusi vastu võtta.

"Teisisõnu, nad võtsid meilt kõik rahalised vahendid," kirjutas leht.

Venemaa võimud kuulutasid septembris Novaja Gazeta "välisagendiks". Oktoobris otsiti läbi peatoimetaja Sergei Sokolovi kodu ja toimetuse ruumid.

Novaja Gazeta on tuntud kui üks väheseid sõltumatuid meediaväljaandeid Venemaal. Väljaanne on olnud Venemaa valitsuse hambus muu hulgas seetõttu, et on kajastanud inimõiguste rikkumisi. Endine peatoimetaja Dmitri Muratov pälvis 2021. aastal Nobeli rahupreemia.

20 aastat tagasi mõrvatud vene ajakirjanik Anna Politkovskaja töötas samuti Novaja Gazetas. Ta sai tuntuks Vene režiimi juhi Vladimir Putini karmi kriitikuna.