Ukraina ei rünnanud mitu päeva Venemaal asuvaid naftatehaseid ja ajalehe The Wall Street Journal allikate sõnul peatas Ukraina sõjavägi USA presidendi Donald Trumpi survel ajutiselt rünnakud Venemaa naftarajatiste vastu. Reede hommikul aga selgus, et Ukraina taasalustas rünnakuid Venemaa naftarafineerimistehaste vastu.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 30. oktoobril kell 8.27:

- WSJ: Ukraina peatas USA survel ajutiselt rünnakud Vene naftarajatiste vastu;

- Venemaa hilisõhtuses õhurünnakus Kiievile hukkus inimene;

- Peskov seletas, et Venemaa tahab pikaajalist rahu Ukrainas.

Ukraina taasalustas rünnakuid Venemaa naftarafineerimistehaste vastu

Ukraina ei rünnanud mitu päeva Venemaal asuvaid naftatehaseid ja ajalehe The Wall Street Journal allikate sõnul peatas Ukraina sõjavägi USA presidendi Donald Trumpi survel ajutiselt rünnakud Venemaa naftarajatiste vastu. Reede hommikul aga selgus, et Ukraina taasalustas rünnakuid Venemaa naftarafineerimistehaste vastu.

Venemaal Samara oblastis asuvas Novokuibõševski naftatöötlemistehases puhkes ööl vastu reedet ulatuslik tulekahju, mille põhjustas esialgsetel andmetel Ukraina droonirünnak. Tehas kuulub Venemaa riiklikule naftafirmale Rosneft. Tehas töötleb aastas ligikaudu 8,8 miljonit tonni toornaftat ning toodab lennukikütust, bensiini, diislikütust.

Trump on samas järjepidevalt nõudnud Volodõmõr Zelenskilt Venemaa naftarajatiste ründamise lõpetamist. Trumpi väitel kergitavad Ukraina rünnakud maailmaturul autokütuse hindu. Samal ajal seisavad USA-s ees vahevalimised ning kütusehindade tõus ei ole vabariiklaste populaarsusele hästi mõjunud.

USA kosmosefirma SpaceX piiras oktoobris ka Ukraina sõjaväe ligipääsu Starlinki teenusele, mis häiris Ukraina droonirünnakuid ja osaliselt ka õhutõrje toimimist. Teenus taastati täielikult 24. oktoobril.

Zelenski on öelnud, et Ukraina soovib vastutasuks rünnakute peatamise eest oma energiataristule suuremat kaitset. Venemaa on Ukraina energiataristut talve eel süstemaatiliselt raketi- ja droonirünnakutega hävitanud. Samal ajal on Ukraina jätkanud rünnakuid teiste Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide vastu.

Venemaa hilisõhtuses õhurünnakus Kiievile hukkus inimene

Venemaa hilisõhtuses õhurünnakus Ukraina pealinnale Kiievile hukkus inimene ja Dnipro linna ümbruses jäi samal ajal elektrita kuni 350 000 elanikku, teatas ajaleht Kyiv Independent.

Kiievit tabasid mitmed Venemaa ballistilised raketid veidi pärast kella kümmet õhtul kohaliku aja järgi. Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul said tabamuse Darnõtsja linnaosa laohooned, kus puhkesid mitmed tulekahjud.

Õhurünnakud kolme miljoni elanikuga Kiievile järgnesid president Volodõmõr Zelenski teatele, et Venemaa väed on alates 14. oktoobrist tulistanud pealinna ja seda ümbritseva piirkonna pihta üle 100 ballistilise raketi.

Peskov seletas, et Venemaa tahab pikaajalist rahu Ukrainas

Läbirääkimised Ukraina üle ei tähenda relvarahu, kuna Venemaa on meelestatud pikaajalisele rahumeelsele lahendusele, mitte ajutisele vaenutegevuse peatamisele, ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov intervjuus USA meediakanalile NBC News.

"Läbirääkimised ei tähenda relvarahu. Me ei taha relvarahu. Me tahame rahu," väitis Peskov.