Narva muinsuskaitse selts hoiatab tanki Narva jätmise eest

Narva volikogu plaan teisaldada tank-monument ja paigutada see Narvas suletud territooriumile on mõeldud valitsuse punamonumentide teisaldamise otsuse mahasurumiseks või saboteerimiseks, leiab Narva muinsuskaitse selts kirjas siseministrile.

Narva muinsuskaitse selts hoiatab, et tähtis on aru saada sellest, et Narva saadikud ja nendega koostööd tegevad ettevõtjad ei võtaks endale niisama üsna suuri kulutusi: esiteks tanki demonteerimiskulud ja üsnagi suure ärimaatüki käibest kõrvaldamine ning seejärel võimalik veel ühe vabaõhumuuseumi loomise kulud.

"Sada korda lihtsam on kasutada Sinimäel olemasolevat militaarmuuseumit, kus on nii Eesti kui Saksa ning ka nõukogude kalme ja eksponaate."

Muinsuskaitse selts hoiatab, et Narva saadikute ettepanek on mõeldud valitsuse punamonumentide teisaldamise otsuse mahasurumiseks või saboteerimiseks ja on üsna selge, kuidas.

"Vastavalt saadikute ettepanekule viiakse tank esimeses etapis "suletud ja turvalisse kohta". Arvata võib, et jutt on meile tundmatust äri või muul otstarbel kasutatavast maatükist, mis on eraomandis. Pärast tanki sinna paigutamist ja "võõraste silmade eest peites" ei saa keegi takistada varem tanki remontinud ja selle eest hoolt kandnud ühiskondlikel organisatsioonidel taotleda maakohtult vähemalt kaasomandiõiguse tunnustamist sellele tankile. Ja me ei näe endiselt mõistlikke aluseid, mille alusel kohus saaks sellisest tunnustamisest keelduda sest on ju palju tõendeid selle kohta, et see renoveerimine ka tegelikult tehti."

"Aga seni kuni toimub kohus ja on kohtuasi, saavad huvi avaldanud organisatsioonid näiteks "tasuvuse" eesmärgil korraldada soovijate ligipääsu eraterritooriumile tanki vaatama või läbi viima seal vene tehnika austusüritusi või siis muid kultuslike tegevusi, nagu küünlad, mida praegu selle peale pannakse. Seega saavad kohalikud naeruvääristada Eesti valitsuse otsuseid rašismi ja putinismi toetuseks ja sellega meie saame hoopis vastupidise tulemuse," märgivad Narva muinsuskaitse seltsi liikmed Jaan Kaup, Igor Kurov, Artur Viks ja Sergey Tsvetkov kirjas siseminister Lauri Läänemetsale.

Esmaspäeval hakkab Narva linnavolikogu arutama otsust teha teha Narva linnavalitsuse ülesandeks Narva tanki demonteerimise ja selle ajutise ladustamise Narva linna territooriumil asuvas suletud ja turvalises kohas. Riigisekretär Taimar Peterkop on varem avaldanud arvamust, et tank tuleks viia Viimsis asuvasse Eesti sõjamuuseumi.