Õhtu on Narvas rahulik, päeval pidas politsei kinni üheksa inimest

"Neist seitse on kohalikud mehed, kes peeti kinni täna hommikul. Nad on meile varasemast tuttavad ning silma paistnud erinevate üleskutsete ja rikkumistega. Näiteks on nad levitanud sõjasümboolikat, aktiivselt üles kutsunud teisi inimesi üles vägivaldsele vastupanule tanki teisaldamisel, üks neist on aga näiteks ähvardanud monumendi teisaldamisega seotud inimest. Selleks, et ära hoida võimalus massiliste korratuste organiseerimiseks, pidasime nad korrakaitse seaduse alusel kinni ning nad viibivad hetkel politseijaoskonnas," rääkis Püvi.

"Ühe kohaliku mehe pidasime täna hommikul kinni Narva tanki juures, kus ta käitus provotseerivalt ja ebaadekvaatselt. Ka tema on kinni peetud korrakaitseseaduse alusel ning viibib hetkel politseijaoskonnas," lisas Püvi.

Üldiselt on Püvi sõnul päev Narvas seni möödunud rahulikult ja tõsisemate vahejuhtumiteta. "Valdava osa olukordi oleme lahendanud sõnadega," ütles ta.

Suurim vahejuhtum oli õhtul purjus muru üleskitkuja

Püvi ütles kella poole kümne ajal õhtul, et Narvas on olukord rahulik ning suuremaid intsidente pole olnud.

"Inimesed käivad küll rohkem uudistamas punamonumentidest tekkinud haljasalasid. Mõnevõrra suurem on inimeste kontsentratsioon tanki juures eelmiste päevadega võrreldes. Käiakse rahumeelselt, pannakse küünlaid ja uudistatakse niisama," lausus ta.

Püvi sõnul on olemas oht, et purjus kodanikud tekitavad õhtu jooksul olukordi, kus politsei peab sekkuma.

"Natuke aega tagasi pidime tanki juurest ära viima ühe natuke ülejoonud kodaniku, kes üritas uut haljasala üles võtta. Selliseid intsidente võib tuua tänane õhtu nagu iga teinegi, tavapärane õhtu. Aga midagi hullu ei oota, meie ohuprognoos on tehtud ja vastavad ressursid on ka valmis, kes võivad reageerida, kui peaks midagi kehvemaks minema," lausus Püvi.

Valitsus teisaldas teisipäeva ennelõunal Narva tankimonumendi ning teatas, et tank viiakse Viimsis asuvasse sõjamuuseumi.