Läti haiglad kaaluvad energiahindade tõusu tõttu vähendada kulutusi toidule

Energiahindade tõus suurendab Lätis haiglate kulutusi ja Läti haiglate liit pakkus välja, et patsientide toitlustamist võiks vähendada.

Läti suuremad haiglad teatasid juba varem, et kulutuste tõusu tõttu vajavad nad riigi toetust. Kulutuste tõusu tõttu on hädas ka regionaalhaiglad. Jelgava linnahaigla teatas, et vajab aasta lõpuks juurde vähemalt 300 000 eurot, vahendas LSM.

Septembri lõpuks plaanib Jelgava haigla gaasiküttest loobuda ja liituda munitsipaal küttesüsteemiga, mis kasutab hakkepuitu.

Läti haiglate liidu hinnangul peavad haiglad tegema uusi investeeringuid, et muuta hooned energiatõhusamaks. Haiglates on võimalik kokku hoida veel toidu pealt.

"Riik maksab praegu kolme toidukorra eest kolm eurot. Toitlustajad keelduvad selle summa eest patsiente toitlustamast. Järelikult tuleb leida lahendusi, pakkusime välja, et vähendame haiglates toidukordasid. Oleme saatnud kirja ka tervishoiuministeeriumile, et leida võimalus energiakulude kompenseerimiseks," ütles Läti haiglate liidu juht Jevgenijs Kalejs.

Tervishoiuministeeriumi hinnangul võivad haiglate lisakulud aasta lõpuks ulatuda 15 miljoni euroni.