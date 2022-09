ERR Riias: Lätis on toidukaup muutunud kallimaks kui Eestis

Läti poodides on toidukaup muutunud kallimaks kui Eestis, eriti tuntavalt on tõusnud piimatoodete hind. Põllumajandustootjate arvates peaks valitsus alandama sarnaselt puu- ja köögiviljadega kõigi toidukaupade käibemaksu ning kehtestama elektri hinnale lae.

Hinnavõrdlust on kaupluses erinevate sooduspakkumiste rägastikus keeruline teha, kuid näiteks Alma täispiima liiter maksab Riias 1,63 eurot, hapukooretops üle kahe euro. Tõsi, sooduspakkumise ajal on võimalik viimast saada ka 1,55 euro eest. Võrdluseks, liiter Alma täispiima maksab Eestis 1,3 eurot. Rakvere frikadellid on teel Rakverest Riiga kaks eurot kallimaks muutunud.

Kõigis kolmes Balti riigis tegutsevate suurte kaubakettide juhid selgitavad, et hinnakujundus lähtuvalt maksudest, tootmisvõimsustest ja konkurentsist, ka veokuludest ongi riigiti erinev.

"Tuntud näide on kohv. Lätis on kohv aktsiisikaup nagu bensiin või kange alkohol. Samas Leedus see nii pole ja näiteks kohvi hind seetõttu ka riigiti erineb. Teine pool on, kuidas iga tootja hindab riigi turuolukorda," selgitas Rimi Läti suhtekorraldusjuht Juris Šleiers.

Läti mõjukaima tootjate ühenduse Zemnieku Saeima ehk Läti Põllumeeste Seimi liikmed kinnitavad, et hinnaerinevust mõjutab ka Eestiga võrreldes kõrgem elektri hind Lätis.

Kui kaupmeeste hinnangul pole ostjad pidanud hinna tõttu veel oma lemmiktoodetest loobuma, siis osa väiksematest tootjatest, eriti piimanduses, on oma uksed juba sulgenud.

"Piimanduses on meil osa tootjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud või peatanud. Selge, et see sektor vajab ka reforme," ütles põllumeeste seimi juhatuse liige Martinš Trons.

Lätis ollakse väga rahul Lätile omaste puu- ja köögiviljade ning marjade juba mitu aastat kehtinud väiksema, viieprotsendilise käibemaksumääraga. Tootjad nõuavad, et kogu toidule võiks kehtida samasugune, langetatud käibemaks nagu paljudes teistes Euroopa riikides.

Kui tomatid ja kurgid on Lätis Eestiga võrreldes tõepoolest odavamad, siis näiteks porgand on praegu müügil sama hinnaga.

"Kui mõni aiasaadus pole meie poes odavam, võivad selle tingida erinev kvaliteet ja sortiment," selgitas Trons.

Tootjate jaoks ei lähe hinna tõstmine lepse reega. Kaubaketid tõmbavad pidurit.

"Hindame iga koostööpartneri ettepanekut tõsta hinda väga põhjalikult," ütles Šleiers.

Järgmisest nädalast üritab osa Läti poode raha kokku hoida ja teeb mõnel päeval uksed lahti tunni võrra hiljem.