Pärnu teine kirjandusfestival tõi suvepealinna hulga kirjanikke

Festivali avatseremoonia oli südamlik, Nimelt lugesid lapsed poetess Lydia Koidula ausamba jalamil tema luulet. Ja osa sellest kandis Ukrainast pärit neiu ette ukraina keeles.

Ansambel Naised Köögis tõi pargiserva üles seatud väikese lava ette hulga rahvast. Contra ja Mika Keräneni laua ümber oli pidevalt huvilisi, kes kas ostsid raamatuid või puhusid niisama juttu. Pärnuga neil otsene seos puudub.

"Ega ma ise poleks siia roninud, aga nii kenasti kutsuti. Ja tõepoolest, väga ilus on siin olla. Kivisildnik on minu lemmikkirjanik või üks lemmikkirjanikest, kes elab siit natuke lõuna poole, tema kuulub nagu Pärnuga kokku," ütles Keränen.

"Mind seob Pärnuga see, et ma olen siin käinud. Ja ma olen isegi üks kord Pärnu rannas käinud, muide," lausus Contra.

Kätlin Kaldmaa kirjutas hiljuti raamatu "Lydia", mis räägib Lydia Koidula elust noorena. Ja nüüd on kirjanikul uudis.

"Just eelmisel nädalal ilmus "Lydia" saksa keeles. See ilmus Šveitsis, aga see on müügil nii Austrias kui ka Saksamaal," ütles Kaldmaa.

Päris mitu raamatut kirjutanud Piret Tali on üks Pärnust pärit kirjanikke, aga ise end kirjanikuks ei peagi.

"Kirjanikuks ma ennast ei pea. Minu arvates on ajakirjanikega nagu merisigadega, et nendel on mere ja seaga väga vähe pistmist. Ma olen ikka rohkem ajakirjanik. Ma kirjeldan rohkem seda aega ja ajastut, ma arvan;" lausus Tali.

Lauri Räpil on ilmunud juba viis raamatut, aga kirjanikuks ei tihka temagi end nimetada.

"Ma olen nende tiitlitega alati hästi ettevaatlik, see tuleb kõik välja kanda. Jah, mind loetakse palju, mis on väga hea üllatus, aga ega ma sellegipoolest ei kipu ennast nimetama mingisuguste uhkete nimedega," ütles Räpp.