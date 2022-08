Riik võtab Narva tanki endale

Valitsus andis politsei- ja piirivalveametile nõusoleku võtta 16. augustil Narvas teisaldatud sõjamonumentide osad riigi omandisse. Politsei- ja piirivalveamet annab omakorda vara üle kaitseministeeriumile, kes talletab selle Eesti sõjamuuseumis, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo teisipäeval.

Lisaks juba Viimsis asuvas Eesti sõjamuuseumis hoiustatavale tankile T-34 arvatakse riigi omandina muuseumi varade hulka ka Narva lossipargis olnud punaarmeelaste mälestussambalt eraldatud punatäht ja kaks mälestustahvlit; Narva-Jõesuu maanteel olnud mälestusmärgilt "Kolm tääki" eraldatud metallpannoo; Narva jõe ja Viktoria bastioni vahelisel alal paikneva Teises maailmasõjas hukkunute ühishaualt eemaldatud punatäht ja mälestustahvel ning Narva-Jõesuu Hiiemetsa teel olnud Meriküla dessandi mälestusmärgilt eraldatud ankur ja mälestuskivi.

"Narva ja Narva-Jõesuu avalikust ruumist sõjamonumentide eemaldamise eesmärk oli tagada siseturvalisus," ütles siseminister Lauri Läänemets pressiteate vahendusel. "Need monumendid olid Ukraina sõja kontekstis muutunud ühiskondlike pingete allikaks, mistõttu tuli avaliku korra tagamiseks need kiiremas korras teisaldada. Samas on need monumendid kahetsusväärne, ent siiski Eesti ajaloo ja mälu osa. Seetõttu peame neile leidma koha kontekstis, kus võõrvõimu monumentide ajalooline tähendus on adekvaatselt lahti seletatud. Eesti sõjaajaloo ja kultuuripärandi uurimise ning tutvustamisega tegeleb Eesti sõjamuuseum, mistõttu ongi järgmine loogiline samm seni politseis hoiustatud monumendid ja esemed anda riigi omandisse ning sealt omakorda edasi muuseumi eksponaatide hulka," ütles siseminister, kes valitsusele vastava ettepaneku tegi.

Valitsus otsustas 16. augusti hommikul Nõukogude Liidu sõjamonumendid Narva avalikust ruumist ära viia ning pärastlõunaks oli kuus monumenti teisaldatud ja Narva jõe ja Viktoria bastioni vahelisel alal paiknev Teises maailmasõjas hukkunute ühishaua tähis kohandatud neutraalseks.

Valitsus võttis juba varem vastu põhimõttelise otsuse teisaldada Nõukogude okupatsioonivõimu sõjamonumendid Eesti avalikust ruumist selle aasta lõpuks.

Narva poliitikud tegid valitsusele sel nädalal pöördumise, et tank ja teised mälestusmärgid linnale tagastatakse

"Kõige tähtsam on see, et mälestusmärgid ja tank on Narva linna omand ja tank võeti politsei poolt hoiule. See annab lootust, et me võiksime kokku leppida selles, et tank võiks olla tagastatud. Me ei räägi sellest, et paigaldame neid vanadele kohtadele. Ei, me räägime praegu nendest kui museaalidest," ütles esmaspäeval ERR-ile Narva volikogu opositsiooni liige Aleksei Jevgrafov, kes juhib linna ajaloolise pärandiga tegeleva ajutise komisjoni tööd.