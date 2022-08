Narva volikogu liikmed uurivad, kuidas mälestusmärke tagasi saada

Narva linnavolikogu esimees Vladimir Žavoronkov märgib peaministrile saadetud pöördumises, et valitsus on Narva mälestusmärke lammutades seadusi meelevaldselt tõlgendanud. Mingeid rahutusi ega avaliku korra häirimist monumentide juures polnud ja Narvale kuuluvaid mälestusmärke teisaldades rikuti volikogu esimehe hinnangul põhiseadust.

Vladimir Žavoronkov soovib valitsuselt punamonumentide äraviimise otsuseid, õiguslikke põhjendusi ning eksperthinnanguid.

"Narvakad ei ole teisaldamiste vastu, küsimus on absoluutselt teises - kuidas see oli tehtud. Kas selline mõnes mõttes vandaalitsemine oli kuidagi põhjendatud. Meile anti üks nädal. Kõik, mis me palusime oli täiendavalt aega oma otsuste tegemiseks, aga meile ei antud seda. Mina lähtun sellest, et mina soovin, et vähemuse hääl oleks riigis ka kuulda. Mitte selles mõttes, et me oleme nagu riigi vastu," rääkis Žavoronkov.

Vladimir Žavoronkov ei välista, et omavalitsus võib oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduda.

"Mina soovin, et see organ, mis Eesti territooriumil annab viimast sõna, see on kohus, annaks oma sõna. Kui kõik oli täiesti seaduslik ja kõik vastas meie põhiseadusele, siis meie, narvakad, võtame seda südamesse, aga me soovime selgitust," sõnas Žavoronkov.

Narva volikogu opositsiooni esindav volinik Aleksei Jevgrafov juhib linna ajaloolise pärandiga tegeleva ajutise komisjoni tööd. Komisjon üritab ülevaadet saada, millises seisus teisaldatud monumendid on ja kus nad asuvad. Kaugem eesmärk on kõik mälestusmärgid või vähemalt säilinud detailid Narva tagasi tuua.

"Kõige tähtsam on see, et mälestusmärgid ja tank on Narva linna omand ja tank võeti politsei poolt hoiule. See annab lootust, et me võiksime kokku leppida selles, et tank võiks olla tagastatud. Me ei räägi sellest, et paigaldame neid vanadele kohtadele. Ei, me räägime praegu nendest, kui museaalidest," rääkis Jevgrafov.

Ainus Narva linna käsutuses olev dokument, mis mälestusmärkide ametlikku teisaldamist kinnitab, on politseiprotokolli koopia linnale kuuluvate vallasasjade hoiule võtmisest. Korrakaitseseadus lubab seda teha vahetu ohu tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks. Omanik võib vallasasja tagasi saada peale hoiule võtmise aluse äralangemist.