Šveitsis on kavas referendum USA varghävitajate ostu kinnitamiseks

Kohalikud aktvistid kogusid Šveitsis vajalikud 100 000 allkirja, et kutsuda esile rahvahääletus selle osas kas osta riigile 36 USA päritolu F35A varghävitajat või mitte, vahendab Financial Times .

Plaanitud referendum raskendab Šveitsi kaitseministeeriumi plaani riigi relvajõudude uuendamiseks ning võib tekitada tüli Ameerika Ühendriikidega.

Šveits on 15. riik, kes on teatanud USA tootja Lockheed Martini F-35 varghävitajate ostust. Riigis on ost tekitanud otsus vastuolusid Šveitsi ajaloolise välispoliitilise neutraliteedi tõttu.

Bernis asuv valitsus kaalus ka Boeingu toodetud Super Horneteid, Dassault Rafale ja Airbusi toodetud Eurofighter Typhooni ostu, kuid otsustas 6,1 miljardi dollari eest osta USA F-35 lennukeid.

Otsusele valida konkreetne lennukimudel eelnes 2020. aasta rahvahääletus, mille raames toetati Šveitsi lennujõu moderniseerimist. Tollal toetas moderniseerimist napp enamus 50,1 protsendiga.

Šveitsi föderaalvalitsus teatas esmaspäeva õhtul, et F-35 ostu referendumi algatamiseks on kogutud vajalikud 100 000 allkirja. Šveitsi seaduste järgi on valitsus kohustatud valima rahvahääletusele kuupäev ning tuginema pärast referendumi otsusele.

Bernil on kuni märtsini aega, et Lockheed Martiniga leping lõpuni viia, mis paneb Šveitsi valitsuse keerulisse olukorda.

Hävituslennukite ostu kriitikute sõnul ületavad F-35 hoolduskulud märkimisväärselt konkureerivate lennukitüüpide kulusid.

Küsitlusuuringute hinnangul oleks referendumi tulemus üsna napp, kuigi sõda Ukrainas on mitmes teises Euroopa riigis pannud valitsusi kaitsekulutusi tõstma.