Eesti meediat tabas reede hommikul tugev küberrünnak

Reede varahommikul hoogustusid küberrünnakud Eesti suurimate meediaväljaannete veebilehtedele ja need polnud mõnda aega lugejatele kättesaadavad. Ekspress Grupi juhi Mari-Liis Rüütsalu sõnul on viimasel paaril nädalal olnud rünnakud intensiivsemad kui varem.

Rüütsalu sõnul pole reedestes rünnakutes siiski midagi väga erakordset. "See on olnud viimastel aastatel tavapärane, et Eesti meediamajasid rünnatakse," ütles meediajuht.

"Rünnak toimub nii, et tekitatakse palju päringud meie serveritele välisriikidest, mis tähendab seda, et koormus tõuseb meeletult ja need lugejad, kes soovivad tavapäraselt tulla uudiste saitidele uudiseid lugema, ei pääse sinna. Enamiku nendest rünnakutest oleme suutnud tõrjuda, aga viimastel nädalatel on need läinud üliintensiivseks. Rünnakuid on rohkem ja nad on suurema koormusega," rääkis Rüütsalu. "Iga rünnakuga saame targemaks, kuidas neid blokeerida, samas on ründajad alati sammu võrra meist ees," lisas ta.

Rüütsalu sõnul pole veel selge, kas reedehommikuse rünnaku puhul oli tegemist DDoS-rünnakuga või millegi muuga. Rivist olid väljas Õhtulehe, Postimehe ja Ekspress Grupi veebiväljaanded.

Rünnaku tõrjumisel katsub meediamaja tehniline tugi esimese asjana aru saada, millistest riikidest rünnakud tulevad, et see piirkond võrgu välisliiklusest välja lülitada. "Viimastel nädalatel on olnud ülekaalus Venemaalt tulnud rünnakud," märkis Rüütsalu.

Kui ründaja on kindlaks tehtud, hakatakse ükshaaval riike võrguliiklusesse tagasi panema. "Meie prioriteet on, et Põhjamaad ja Baltimaad pääseks ligi, sest seal elab ka päris palju eestlasi," lausus Rüütsalu.

Venemaad püsivalt levipiirkonnast välja võtta pole Ekspress Grupp plaaninud. "Kui rünnakud toimuvad, siis on Venemaa esimene piirkond, mis välja lülitatakse. Püsivalt me pole seda teinud. Tegelikult on Venemaa ise piiranud oma kodanike ligipääsu Delfile," ütles meediajuht. "Leedu on peale 24. veebruari olnud kõige suuremate rünnakute all, Läti grammivõrra vähem ja nüüd on need hoogustunud ja targemaks läinud Eestis," lisas Rüütsalu.

Tema sõnul suhtlevad Ekspress Grupi tehnilised töötajad küberrünnakute teemal kogu aeg riigi infosüsteemi ametiga. "Me oleme olnud peale 24. veebruari riigiga aktiivses diskussioonis meedia teemal. Tõsi on see, et erameedia ei ole riiklikult tähtis teenus. Tahaksin, et saaksime avada selle debati riigiga," märkis Rüütsalu.

Rüütsalule teadaolevalt on küberrünnakud intensiivistunud viimastel nädalatel kõikidele Eesti meediamajadele.