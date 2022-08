Kaupo Meiel: rituaalid tule ja tantsuga

Laupäeval on muinastulede öö ja sel puhul süüdatakse rannikul päikeseloojangul tuhandeid lõkkeid, mõnel üksikul juhul isegi ilma Smilersi, Anne Veski või Shanoni kontserdita.

Muinastulede öö kodulehekülje kohaselt luuakse mööda randa ühiselt lõkete kett ja üheskoos mere ääres üritust tähistades edastatakse niiviisi eelkõige positiivseid mõtteid ja sõnumeid. Näiteks võiks laupäeval mõelda neile, kes vabaduse eest on oma elu ohverdanud, aga kuna elaval tulel on aegade algusest rituaalne ja puhastav tähendus, võib seekordse lõkketegemise siduda mistahes muu sisuga, mis viiks mõtted eemale tõdemusest, et suve nukker lõpp on käes.

Tegelikult polegi suvi hoolimata kõigest nii väga nukker olnud. Varasemast ajast tuttavaid koroonapiiranguid põhimõtteliselt polnud, ilmad olid ilusad, suvitajad said suvitada, päevitajad said päevitada ja piiritajad piiritada. Nukker on pigem see, mis meid ees võib oodata.

Järgmisel nädalal algab ametlikult kooliaasta, aga õpetajatest on suur puudus, õnneks õpilastest veel ei ole. Isegi kui palk tõuseb, jäävad inimesed ikkagi vaesemaks. Septembri teises pooles peaks saama paika elektri universaalteenuse hind, kuid seegi ei pruugi kõiki kõrgete elektriarvetega seotud muresid lahendada, ning hoolimata analüütikute viimase poole aasta jooksul tehtud ennustustest näib Venemaa president Vladimir Putin olevat jätkuvalt täie tervise juures.

Üldjoontes selliste muredega, lisaks veel nipet-näpet, tuleb meil üksikisikute ja ühiskonnana enne järgmist suve silmitsi seista. Niisiis ei jäägi muud üle, kui laupäeva õhtuhämaruses istuda lõkke ääres ja mõelda, et mis oleks üllam: vaimus taluda kõik nooled, mida vali saatus paiskab või tõstes relvad hädamere vastu vaev lõpetada.

Muinastuledest tasuks proovida siiski veidi lohutust leida. Näiteks võiks tulehakatuseks kasutada elektriarveid ning ühekordseid kaitsemaske, lootuses, et talvel ei peaks ainult elaval tulel süüa tegema ning sellega elamist valgustama, vaid saaks vähemalt mõnel pidulikumalgi juhul elektrit kasutada. Maskide põletamisega on asi selge: selle tegevusega tagame, et vana jama ei korduks ja toetame muuhulgas õiguskantsleri nõunikku Martin Kadaid, kes üldist maskikohustust ei poolda.

Inflatsiooni ja õpetajate puudusega tuleks samuti kuidagi võidelda, aga keeruline on välja mõelda, kuidas seda võitlust tulerituaalidega toetada.

Oletades, et inflatsiooni põhjuseks on ohjeldamatu rahatrükk, tuleks käibel olevate eurode vähendamiseks neid põletada, kuid kes see ikka tänapäeval sularaha kaasas kannab ja lõke sul juba pangakaarti ei aktsepteeri.

"Igaüks teab vähemalt kolme maailma kõige targemat inimest ja nende suunamine järeltulevaid põlvkondi harima saab olema lähiaastate suurim väljakutse."

Õpetajaid laiemas mõttes on meil õigupoolest palju, mõelge mistahes perekondlikule või sõpruskondlikule koosviibimisele ja kindlasti meenub teile hulk peolauas kuuldud suuniseid selle kohta, kuidas elada, töötada ja kurke hapendada. Igaüks teab vähemalt kolme maailma kõige targemat inimest ja nende suunamine järeltulevaid põlvkondi harima saab olema, nagu kantseliitlikult öeldakse, lähiaastate suurim väljakutse.

Kindlasti tuleks tänavu ümber lõkke tantsu vihtuda, sest sellega näitame toetust meie põhjanaabrite peaministrile Sanna Marinile, kes tõestas augustis, et ka poliitik, ja lausa sotsiaaldemokraat, on inimene.

Eestis toimuvad kevadel riigikogu valimised, mistõttu saame poliitikute tantsu lähimate kuude jooksul veel palju näha. Otsa teeb lahti mõistagi riigikogu esimees Jüri Ratas, kes lisab oma legendaarsele verbaalsele keerutamisele füüsilise keerutamise meelelahutussaates "Tantsud tähtedega". Ratase püüdlusi just tantsu abil Eesti inimeste tervist parandada ja Keskerakonna reitingut tõsta tasub samuti toetada omapoolse rumbaga rannaliival.

Ennustajate, nõidade ja teiste posijate usku eesti rahval on igal juhul kuhjaga põhjust muinastulede ööl uut ja helgemat tulevikku endale sortsida. Aga kõige olulisem on see, et pärast iilastulede kustumist oleks nii meie randades kui ka peades palju vähem prügi ja prahti.

