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Montenegro võimud vahistasid Venemaa sõjablogija

Välismaa
Mihhail Zvintšuk
Mihhail Zvintšuk Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Kirill Kudryavtsev
Välismaa

Montenegros vahistati reedel mõjuka Venemaa sõjablogi Rõbar juht Mihhail Zvintšuk, teatas riigi peaminister.

Vene kaitseministeeriumi endine ametnik Zvintšuk peeti koos abikaasa ja veel kolme venelasega kinni Aadria mere äärses Risani kuurortlinnas süüdistatuna "Vene mõju" levitamises, vahendas ajaleht Pobjeda allikatele viidates.

Rõbar – üks populaarsemaid Venemaa Ukraina-sõda kajastavaid blogisid, millel on üle 1,5 miljoni jälgija – teatas postituses, et Zvintšuk ja teised viibisid riigis seaduslikult ning kavatsesid filmida kohalikus kloostris.

"Kuna kohalikke seadusi ei rikutud, eeldame kõigi kinnipeetavate vabastamist," seisis blogi avalduses.

Venemaa Podgorica suursaatkond teatas nõudmisest saada selgitusi vahistamiste põhjuste kohta ning tagada viivitamatu konsulaarjuurdepääs oma kodanikele.

Montenegro peaminister Milojko Spajić kinnitas sotsiaalmeedias Zvintšuki kinnipidamist ning märkis, et sellele eelnesid hoiatused riigi destabiliseerimiskatsete ja hübriidrünnakute eest. "On tõsiseid viiteid, mis nõuavad iga niidiotsa põhjalikku kontrollimist ja iga seose vaatlemist laiemas kontekstis," kirjutas peaminister.

"Tänase eduka operatsiooni sõnum, mille käigus peeti kinni teabevõrgustiku Rõbar juht, on selge: Montenegro kaitseb oma huve ja keegi ei sea ohtu meie Euroopa-tulevikku," lisas Spajić.

Montenegro suhted Moskvaga on olnud pikka aega pingelised.

2016. aastal süüdistasid Montenegro võimud Venemaad riigipöördekatses koostöös Serbia ultranatsionalistidega, mida Kreml eitas.

Suhted halvenesid veelgi, kui riik liitus 2017. aastal NATO-ga.

Euroopa Liidu kandidaatriik Montenegro kehtestas 2022. aastal seoses Ukraina sõjaga Venemaa vastu sanktsioonid, keelustas Vene riigimeedia ning saatis spionaaži tõttu riigist välja Vene diplomaadid. Vastusammuna kuulutas Moskva riigi vaenulikuks.

Pärast vahistamist teatas Venemaa julgeolekunõukogu aseesimees Dmitri Medvedev, et Venemaal võib tekkida vajadus "täiendada" vangide vahetusfondi Euroopa ja USA kodanikega, vabastamaks Euroopas kinni peetud kaasmaalasi.

"Muidugi on viga, et meie inimesed reisivad mööda Euroopa riike. Isegi kui neil on head kavatsused ja olulised eesmärgid. Euroopas peetakse jahti potentsiaalselt kõigile venelastele," teatas Medvedev sotsiaalmeedias.

2024. aasta oktoobris määras USA välisministeerium kuni 10 miljoni dollari suuruse vaevatasu teabe eest, mis võimaldab tuvastada 19 isikut, kes on seotud Rõbari juhitavate sotsiaalmeediakanalite haldamisega, märkides, et kanalid edendasid 2024. aasta presidendivalimiste eel USA-s Venemaa poliitilisi huve.

"Rõbar on püüdnud soodustada ühiskondlikke lõhesid, õhutada erakondlikke ja rassilisi vastuolusid ning kutsuda Ühendriikides esile vihavaenu ja vägivalda," teatas välisministeeriumi programm Rewards for Justice.

Venemaa sõjablogijad on tegutsenud Ukraina sõja häälekate toetajatena, ehkki kritiseerivad vahel Vene väejuhte sõjalise juhtimise eest.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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