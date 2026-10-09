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Tallinna vanalinna kohvikud sätivad kruiisilaevade järgi isegi töögraafikuid

Majandus
Raekoja plats Tallinnas.
Raekoja plats Tallinnas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Kruiisituristide arv on eelmise aastaga võrreldes enam kui veerandi võrra kasvanud, näitavad Tallinna Sadama andmed. Kruiisituristid tõstavad oluliselt Tallinna vanalinna kohvikute käivet, mis sätivad laevade külastuste järgi isegi oma teenindajate töögraafikuid.

Kuigi kruiisilaevu käib Tallinnas endiselt tublisti vähem kui kriiside-eelsel ajal, on tendents viimastel aastatel siiski positiivne.

"Sel aastal on meil 145 kruiisilaeva külastust tulemas, võrreldes eelmise aasta 100 külastusega. See tuleb eelkõige sellest, et Ameerika kruiisifirmad on naasnud Läänemerele ja toonud siia rohkem laevakülastusi ja reisijaid. Tõusnud on ka Saksa laevade ja saksa turistide külastuste arv," lausus Tallinna Sadama turundusjuht Sirle Arro.

Suure kruiisilaeva kaipäev võib tuua sadamale sisse kuni 50 000 eurot.

"Meie sadamatasude süsteem on see, et esimene külastus on kallis, mida rohkem külastusi laev teeb, seda soodsamaks talle sadama külastamine muutub," ütles Arro.

Kruiisituristidel on Tallinnas aega vähe ning eelkõige köidab neid vanalinn.

"Vanalinna ja muud linna, veidike loodust, sest seekord oleme me ratastega," lausus Saksamaalt tulnud Andreas.

"Me tahaksime näha vanalinna, vanu kirikuid, põhiliselt Tallinna all-linna," ütles Thomas.

"Tahame seda kõike tunnetada. Usun, et Tallinn on üsna terviklikult hoomatav ja ilus. Meil pole ju palju aega, püüame selle lühikese aja jooksul palju kõige ilusamast kaasa võtta, nii palju kui õnnestub," lausus Simona.

Hotellidel kruiisituristidest suurt rõõmu ei ole, küll aga tõstavad nad oluliselt vanalinna kohvikute käivet.

"Me vaatame Tallinna Sadama kruiisilaevade graafikuid ja isegi paneme oma töötajate graafiku paika vastavalt sellele. Vaatame saabumised, väljumised, kui pikk on see laev – kui ta on 300 meetrit, siis on palju rohkem inimesi kui oleks 100 meetrit," rääkis Kehrwiederi kohviku omanik ning käsitööpoe Eesti Esindus kaasomanik Vello Leitham.

Sama selgelt võib laevade graafikut tajuda Viru tänava Eesti käsitöö poes.

"See on avalik info, et saaks jälgida, mis laevad millal tulevad, kui suured laevad. Selle järgi me saame vaadata, palju umbes on rahvast tulemas ja pood on siis ikka rohkem rahvast täis ka," ütles käsitööpoe müüja Mai.

Kehrwiederi kohviku omanik, käsitööpoe Eesti Esindus kaasomanik

"Kui me vaatame oma käibeprofiili tundide kaupa, mina võin tagantjärele öelda, millal laev tuli ja isegi, millal ta väljus," lausus Leitham.

Toimetaja: Marko Tooming

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