Tartus kogunesid lapsed jahindus- ja looduslaagrisse

Kui varem on jahinduslaagrites ka tüdrukuid olnud, siis tänavu kogunes Viidikese jahilasketiiru siiski vaid 15 poissi, 12-kuni 15-aastased ent paljud neist juba kogenud jahilkäijad.

"Olen jahimeeste kokkutulekutel käinud, kuulanud millega nad tegelevad. Siis on tekkinud huvi samades jälgedes käia, mis mu isa läks ja proovida elus hoida seda ehtsat jahtimist," rääkis laagris osalenud Madis.

Tegemist pole siiski ainult jahindus-, vaid ka looduslaagriga. Nii tuligi enne lasketiiru minekut üles panna telk, meelde tuletada metsloomad, proovida vibulaskmist ning õppida kasutama jahinuga.

"See oli puhtalt meeste käsitöö. Jahimeest ette kujutada ilma jahinoata on praktiliselt võimatu. Poistel oli esimene kokkupuude noaga kui sellisega. Ilmtingimata mitte jahinoaga, aga pussnuga, mis on hästi vajalik abimees. Neil oli selge huvi, et kuidas üldse nuga käes hoida ja kuidas lõigata. Poisid olid hästi huviga seda proovimas," rääkis jahimees ja koolitaja Peeter Hussar.

Laupäeval õpivad poisid looduses liiklemist koos Kaitseliiduga ning kolmas laagripäev veedetakse Emajõel.