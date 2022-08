Haapsalus koertenäitus tõi kohale 1300 koera

Linnaservas Uuemõisa pargis peetud Haapsalu rahvuslikul koertenäitusel oli nii palju tõuge, et see lõi pargis ringi kõndides esimese hooga vaatajal silmad suisa kirjuks.

"Meil on kahepäevasel näitusel 1300 koera, 170 erinevat tõugu ja kuuest erinevast riigist. Eesti on number üks, Soome on teisel kohal, siis on veel Rootsi, Läti, Leedu ja Saksamaa," ütles korraldaja Hedi Kumm.

Leonbergeri tõugu koertega Lääne-Virumaalt näitusele tulnud Tiina rääkis, et koertenäitustel käimine on elustiil. "Kogu see olek, kogu see feeling, mida sa saad siit näitustelt," ütles ta.

Heli ja tema abikaasa Anti tõid näitusele kaks Berni alpi karjakoera. Läänemaa elanikena ei saanud nad käest lasta võimalust kodu lähedal näitusele tulla.

"Ma arvan, et eelkõige on see hea võimalus koerte sotsialiseerimiseks. Koerad saavad üksteist näha, saavad natuke oma kuulekust lihvida," sõnas

Haapsalu rahvuslik koertenäitus tähistas tänavu oma 18. sünnipäeva.