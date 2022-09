Valitsusliit võib omastehoolduse toetuse pärast tülli minna

Nende uus plaan näeb ette 71,5 miljoni eurost aasta-kulu ning nad on valmis selle nõudmisega ka koalitsiooni pidamise proovile panema. Koalitsioonileppesse raiutud 40 miljoni eurone reform kompenseeriks üksnes osaliselt eakate hooldekodukohti ega hõlmaks koduhooldusel olijaid üldse.

"Selle raha eest sisuliselt saab umbes 350 euro ulatuses kergendada lähedaste koormat. Ja see ongi kõik. Sellega ei saa ära katta kõiki neid tegevuskulusid, vaid ainult pool või võib-olla natuke alla poole," ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson.

"Koalitsioonilepe on tehtud väga lühikeseks valitsemisperioodiks. Kuigi tahaks maailmas palju asju ära parandada, saab valida ainult osad. Valitud sai üldhooldus, sest on teada, et üldhooldus on rahalises mõttes meie peredele ülejõukäiv ja seetõttu sai siis ka koalitsioonileppesse see valik tehtud," rääkis Riisalo.

Sotsiaaldemokraatide 71,5 miljoni eurone kogupakett peaks aga lahenduse tooma nii hooldekodudes kui ka koduhooldusel olevatele eakatele ja nende lähedastele, ilma et pered vanainimese pensionile veel midagi juurde peaksid maksma.

"Umbes 100 eurot hakkaks tulema kohaliku omavalitsuse enda vahenditest, see võib olla isegi suurem täna, kuni 180 eurot. Pensionärile jääks tinglikult 500 eurot maksta, mida ta saaks maksta oma pensionist ja lõpuks siis riik tuleb appi 700 euroga," rääkis Peterson.

Kodus hooldab oma lähedast praegu umbes 48 000 inimest, kes ei saa seetõttu tööl käia. Petersoni sõnul on soov vähemalt pooled neist töötukassa abiga tööjõuturule tagasi tuua.

"Siis riigi maksutulud kasvaksid 96 miljonit ehk kuhjaga kataks ära tegelikult selle rahavajaduse," ütles Peterson.

Koalitsiooninõukokku jõuab tüli tekitav küsimus esmaspäeval. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütleb, et nende erakond pooldab üldhooldusreformi, kuid sotsiaaldemokraatide algatatud suurema rahastuse küsimusest on enne sisuga tutvumist raske rääkida.

"Me saame ikkagi siis rääkida konkreetsetest summadest ja maksumusest, kui on teada reformi sisu, eelnõu, ajakava ja riigieelarve võimalused," ütles Seeder.



Koalitsioonipartnerid loodavad, et sotsiaaldemokraadid lähtuvad koalitsioonileppest, ent Peterson ütleb, et nad on valmis selle teemaga lõpuni minema ehk vajadusel ka pilli lõhki ajama.