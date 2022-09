Viimsi palus riigilt lisaraha pneumohalli ehitamiseks

Vallavanem Illar Lemetti kirjutas kultuuriminister Piret Hartmanile, et 2021. aasta detsembrist on vald aktiivselt töötanud selle nimel, et jalgpallisisehall saaks

2023. aastaks rajatud. "Valminud on eskiis, ettevalmistatud projekteerimistingimused ning avatud on hange projekteerija leidmiseks. Kahjuks oleme täna olukorras, kus ehitussektor on küll taastunud Covid-19 aegsetest kriisipiirangutest, kuid pool aastat kestnud sõda Ukrainas on kaasa toonud energia- ja ehitusmaterjalide hinnatõusu ja tarneraskused," kirjutas Lemetti ministrile.

"Seetõttu pöördume palvega riigi poole leidmaks jalgpallisisehalli rajamiseks rahalisi lisavahendeid," lisas Lemetti. Kuna hange on alles avatud, pole Viimsil pakkumuste hinda teada.

2022. aastal said pneumohallide ehitamise toetust Narva, Viimsi, Paide ja Jõgeva. Riigi investeeringutoetus 1,5 miljonit eurot tuleb vastavalt seadusele ära kasutada samal aastal, seadus lubab toetuse kasutamise aega pikendada ainult ühe aasta võrra.

Pneumohallide ehitamisega on jännis ka teised omavalitsused. Suvel kirjutas ERR, et 2021. aastal toetust saanud Rakvere ja Kuressaare hallid ettenähtud tähtajaks, aastaks 2022, tähtajaks valmis ei saa. Põhjuseks on peamiselt ehitushindade kallinemine, näiteks läheks Rakvere sisehalli ehitamine oodatust 1,4 miljonit kallimaks.

Riik on otsimas võimalusi halle ehitavate omavalitsute aitamiseks, sest esialgne 50:50 rahastusskeem – 1,5 miljonit riigilt ja teist sama palju omavalitsuselt – tänaste ehitushindadega enam ei tööta. "Kinnitame teile, et vaatamata riigieelarve väga pingelisele seisule otsib valitsus lahendusi, et täiendavalt toetada jalgpallihallide rajamist," on kultuuriminister vastanud Rakvere abipalvele pikendada toetuse kasutamise tähtaeg ja suurendada riigi toetuse osa.