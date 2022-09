Uut parvlaeva kavandav riik seab sihiks keskkonnasõbralikkuse

Transpordiameti parvlaeva projektijuht Valentin Bratkov ütles ERR-ile, et uue parvlaeva kontseptsiooni välja töötav Soome ettevõte Deltamarin Ltd peab arvestama kõigi võimalike ja mõistlikult sobivate keskkonnasõbralike tehnoloogiatega, näiteks nullemissioonidega või neutraalse emissiooniga tulevikukütused, energiatõhusamad jõuallikad, väiksema või puuduva müra ja vibratsiooniga jõuallikad ning taastuvenergiat kasutavad jõuallikad.

"Plaanis on rakendada heitsoojuse taaskasutamise või elektrienergiaks muundumise tehnoloogiaid, lisaks arendatakse välja meie oludesse sobiv laevakorpus. Eesmärk on kasutada kaasaaegseid tehnoloogiad, mis võimaldavad tulevikus kasutada laeva võimalikult väiksema keskkonnamõjuga," rääkis Bratkov.

Kui viimati tellitud uute parvlaevade kasutamiseks tuli Heltermaa sadamas teha ümberehitusi, siis Bratkovi sõnul peaks uus laev sobima olemasolevatesse sadamatesse, välja arvatud selles osas, mis puudutab nende plaanilisi uuendusi.

Saarte Liinide juhatuse liige Kaida Kauler märkis, et sõltuvalt kütuseliigist tuleb kohandada sadama infrastruktuuri.

"Disainikonkursi käigus selgub, milline on see laev ja millise kütusega ta sõidab. Kui on näiteks elektrilaevad, peame oma infrastruktuuri neile kohandama," tõdes ta. "Praegu ei ehita me veel midagi. Tehnoloogia areneb, laevad arenevad, infrastruktuur koos nendega."

Kui teostatavuse analüüs on tehtud, selgub ka see, millised on täpsed parameetrid, et arendada just Eesti oludele ning vajadustele kõige paremini sobiv laev. Teostatavuse analüüs valmib esimese etapina enne kontseptsiooni arendamist.

Pärast kontseptsiooni valmimist valmistatakse ette parvlaevade projekteerimise ja ehitamise riigihange ning seejärel see projekteeritakse ja ehitatakse.