Parvlaev Tõll tohib hakata taas hübriidrežiimil sõitma

Reedesed merekatsetused kinnitasid, et eelmisel suvel juhtunud õnnetuse põhjustanud tarkvaravead on parandatud ja ekspertide sõnul on laeva hübriidrežiimi ehk diislikütuse ja elektri kooskasutamise automaatika töökorras.

TS Laevade kinnitusel hüvitas õnnetuse kahjud nii laeval kui ka kail kindlustus.

"Alates esmaspäevast olid nii Taani, Norra kui ka Eesti spetsialistid peal, kes tegid neli päeva kõva tööd selleks, et täna minna merekatsetustele ja olla kindlad, et need katsed kõik läbitakse edukalt," rääkis TS Laevade laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro.

"Ja katsed läbiti edukalt. Ühtegi märkust üles ei jäänud. Kõik seadmed laevas on samad, mis nad olid ja kõik muudatustööd on puhtalt programmilised. Programmeeriti mõned asjad ümber: signaale kiiremaks, seadmeid kiiremini omavahel suhtlema ja samamoodi ka uued alarmid, mis tollel hetkel tulid küll välja, kui õnnetus juhtus, aga mis kahjuks silda laeva juhini ei jõudnud. Täna on need kõik olemas ja ka testitud," selgitas Kivro.