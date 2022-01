1. märtsist tõusevad Saaremaa ja Hiiumaa külastajatele laevapiletihinnad

Kohalikele elanikele jääb piletihindade muudatustega nii reisija kui auto sooduspilet samaks. Auto sooduspiletiga saavad sõita need suursaarte püsielanikud, kes on sama sõiduki registreerimistunnistuse kohaselt sõiduki omanikuks, vastutavaks kasutajaks või kasutajaks, teatas transpordiamet.

Täiendavalt lisandub sooduspilet N1 kategooria sõidukitele.

Saaremaa parvlaevaliinil tõuseb reisijapilet 1,29, Hiiumaa liinil 1,46 euro võrra. Sõiduauto pilet tõuseb Saaremaa liinil 3,6, Hiiumaa liinil 4,29 euro võrra.

Suursaarte parvlaevade uued piletihinnad alates 1. märtsist. Autor/allikas: Transpordiamet

"Mõistetavalt on hinnatõus keeruline, kuid arvestades kulude kasvu ning vajadust üha tihedamaks ühenduseks, on see paraku vältimatu. Sellel aastal on tõstetud reisimahtu mõlemal reisiparvlaevaliinil võimalikult palju, et tagada vastavalt kohaliku kogukonna soovidele tihedam sõidugraafik. Edasine reisimahu kasv saab tulla vaid lisalaeva või sadamate ja veeteede ümberehitustega. Oleme hetkel otsimas reisiparvlaeva, mida prahtida suursaarte vahele, et pakkuda tulevikus veel tihedamat reisigraafikut vastavalt kogukonna soovidele ja vajadustele," ütles Transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse direktor Martin Lengi.

Käesoleval aastal on plaanis teha Saaremaa liinil 16 700 reisi, mis on seitse portsenti rohkem võrreldes 2021. aastaga, ning Hiiumaa liinil 5888 reisi, mis tähendab ligi neli protsenti tõusu 2021. aastaga võrreldes, teatas transpordiamet.

Hiiumaa vallavanem: see on halb uudis

Esmaspäevane teade, et parvlaeva piletihinnad kuu aja pärast tõusevad, mõjus halva uudisena; nii sisu mõttes, aga veel enam vormistuse poolest, ütles ERR-ile saadetud kommentaaris Hiiumaa vallavanem Hergo Tasija.

Tasuja märkis, et usalduslik õhkkond, mis esialgse hinnatõusu teate ja selle plaani ajatamise järel tekkinud oli, sai nüüd tõsise hoobi.

"Pressiteate avaldamise hetkeks ei ole mõjuanalüüse ega määruse lõplikku eelnõu edastatud. Ettevõtjate liitude saadetud küsimused ei ole vastuseid saanud," lausus Tasuja. "Otsuse sisuliselt küljest veel enam tekitab aga nõutust asjaajamise viis. Halb otsus, härra minister."

Hiiumaa vallavanem märkis, et koos Muhu- ja Saaremaa vallavanematega kohtuti sel teemal veel aasta viimasel päeval minister Taavi Aasaga. 5. jaanuaril toimus laiema ringi arutelu majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga (MKM) seoses piletimäärusega. Kaasatud olid lisaks omavalitsustele ettevõtjate liidud.

"Kohtumisel sõlmiti kokkulepe, et näeme määruse eelnõu lõplikku versiooni enne, kui see kehtestatakse. Et saame vastused küsimustele, mis meil tekkinud olid ning et meiega jagatakse mõjuanalüüse, mis ministeeriumis hinnatõusu planeerides koostatud on," lausus Tasuja.

Tasuja sõnul oleks mõistlik kehtestada hinnatõus järgmise aasta 1. jaanuarist.

"Suursaarte ettepanek osapoolte vahel hinnatõusu puudutav rahulikult läbi rääkida, kokku leppida ja hinnatõus 1.jaanuarist 2023 rakendada on igati mõistlik. Eriti täna, mil kõik sisendhinnad niikuinii tõusevad," lausus Tasuja.

Möödunud aasta lõpus teavitas MKM)plaanist piletihindasid 1. jaanuarist tõsta. Seoses suursaarte esindusorganisatsioonide poolt tõstatatud küsimustega, sooviga läbi rääkida ning muudatused ühiste kokkulepete alusel kehtestada, võeti aeg maha ehk hinnatõus lükkus edasi.