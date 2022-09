Hinnatõus ja nõudluse langus on pannud saetööstused raskesse olukorda

Puiduettevõtetes on majanduskriise üle elatud ka enne, kuid olukorras, kus ehitusektori saematerjali vajadus on järsult vähenenud ning seetõttu saematerjali hind vähem kui poole aastaga hinnanguliselt üle 50 protsendi langenud, peetakse tootmise jätkamist kõrgete energiahindade juures küsitavaks.

"Ise valmistume natuke halvema stsenaariumiga, mis tähendab, et hinnad langevad veelgi, tooraine kättesaadavus järsult ei parane. Pigem me arvame, et eriti halb aeg saabub ilmselt detsembris jõulude paiku, kus meil võib-olla tuleb pikem seisak teha," sõnas AS Toftan tegevjuht Martin Arula.

Olukorra teeb keeruliseks ka see, et saetööstused peavad konkureerima tooraine ostmisel soojatootjatega, kes saavad saekaatri jaoks sobiliku palgi eest pakkuda varasemast kõrgemat hinda.

"Meie ümarmaterjali turul on toimunud sellised erakordsed muutused kus siis küttepuu ja paberipuu on sööstnud palgi hindadele kandadele ja põhjustatud see ka jällegi nendest energiahindadest, mis on absurdselt kõrged. Kurioosum on see, et kuuse jämepalk on isegi osavam kui peenpalk, kuuse jämepalk on umbes 90 eurot tihumeeter ja kuuse peenpalk on kuskil sada. See sada tuleneb jällegi sellest, et energiapuidu ja paberipuidu hinnad on nii kõrged ja saetööstused üritavad sellele kuidagi vastu hakata," ütles Arula.

Sellel aastal on puitmaterjali hinnad kujunenud nii, et metsaomanikul on võimalik valida, kas vähemväärtuslik palk viia saekaatrisse või müüa see küttepuuna.

"Küttepuu hinnad on väga kõrged ja seda just lehtpuu osas. On selline harukordne olukord, kus küttepuu hind läheneb palgihinnale, need vahed on üliväikesed ja mõnel pool juba mööduvad. Hakatakse näiteks valima, kas kase ilusat palki on üldse saeveskisse viia või hinna poolest saab sellest juba kuskil katlamajas rohkem raha. Sellist olukorda pole varem olnud," rääkis AS Barrus palgi ostujuht Lauri Junkin.

Saekaatritesse jõuab varasemast vähem männi- ja kuusepalki, sest sooja ja kuiva suve tõttu on olnud võimalik raiuda niiskema pinnasega metsades, kus kasvavad tavaliselt lehtpuud.

"Kui ehituses ei ole kõige paremad ajad ja saematerjali eest sellist hinda maksta ei saa, siis need hinnad tulevadki üksteisele nii lähedale kokku. Sõltuvalt ka ilmastikuoludest, suvi on olnud hästi kuiv, sademeid on vähe olnud ja võimalus on olnud töötada pehmetel lankidel, mis on enamasti lehtpuulangid," ütles Junkin.