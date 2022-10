Palkmajade ehitajaile teeb elektri hinna kõrval muret kallis metsamaterjal

Räpina lähedal tegutsevas palkmajaehituse ettevõttes Hobbiton sõltub töötulemus eelkõige kogenud ehitajate tööst, kuid energiahinna tõus mõjutab ka neid.

"Meie puhul on hea see, et enamuse tööd teeme käsitööna, mis on tegelikult suhteliselt haruldane, ja selles mõttes meil nii suurt energiakulu ei ole. Lisaks me võimalikult palju kasutame päikeseenergiat teistmoodi, et me laseme materjalil looduslikult kuivada. See ongi meie võitlus energiahindadega. Aga loomulikult me peame mingis osas palki kuivatis kuivatama ja see tähendab meie jaoks ikka väga suurt elektrihinna tõusu," selgitas OÜ Hobbiton Eesti müügijuht Ragner Lõbu.

Kuna ettevõtetel on üha keerulisem soetada kvaliteetset metsamaterjali ja palgi ostuhinnad on jätkuvalt kõrged, mõjutab see palkamaja ehitusettevõtete võimet tooteid eksportida.

"Talvel, kui meil on põhiline puiduvarumise aeg tulemas, kuidas me siis hakkama saame järgmise aasta puiduvarumisega. Viimasel oksjonil tegin pakkumise 140 eurot tihumeeter ja ma jäin sellest ilma. Mõistlik hind täna palkmaja ehituse juures on 120 eurot tihumeeter, see tundub inimestele selline hinna suurusjärk, kus maja ehitada on mõistlik ja võimalik, et inimene ei tunne, et ta on väga palju peale või üle maksnud," rääkis OÜ Vipson Projekt juhatuse liige Taavi Tuvike.