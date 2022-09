Google ei suuda USA-s meediamajadega kokkuleppele jõuda

Google teatas 2020. aastal, et alustab uudistemajadega Google News Showcase programmi kaudu koostööd. Praeguseks on aga läbirääkimised liiva jooksnud, kuna meediaväljaanded ei ole Google pakutud tingimustega nõus, vahendab The Wall Street Journal .

USA-s pidi pea aasta tagasi alustama tööd Google News Showcase, mille raames lubati uudiseid tootvatele meediaväljaannetele Google News keskkonda ligipääs ja maksta neile meediasisu eest raha.

Google News Showcase pidi võimaldama uudistemajadel ka kureerida Google News portaalis ja teistes Google keskkondades näidatud uudiseid. Samuti oleks lingid viidanud algsele uudisele ning mõningatel juhtudel võimaldanud artiklitele tasuta ligipääsu, mis muidu oleksid maksumüüri taga.

Alphabet, mis on Google emafirma, teatas Showcase teenuse loomisest 2020. aastal ning selle kaudu lubati investeerida ligikaudu miljard dollarit koostööse uudistemajadega.

Showcase teenus pandi esmalt tööle Brasiilias ja Saksamaal ning see on laienenud 18 riiki, sh Austraaliasse ja Uus-Meremaale. USA-s pidi Showcase alustama 2021. aastal, kuid läbirääkimised Google ja uudistemajade vahel on liiva jooksnud.

Osade USA meediaväljaannete hinnangul ei paku Google neile piisavalt palju raha ning neile on vastumeelsed ka võimaliku lepinguga kaasnevad piirangud saada Googlelt raha teistel viisidel, kinnitasid Wall Street Journalile mitu meediamaja juhti.

USA Today emafirma Gannett Co. sõnul toodavad nad iga aasta meediasisu 300 miljoni dollari väärtuses, kuid Google pakkus neile ainult kuus miljonit dollarit aastas.

Mitmed uudistevaldkonnas tegutsevad ettevõtted ootavad USA kongressi võimalikku otsust, mis võimaldaks meediamajadel pidada Googlega läbirääkimisi kollektiivselt.

Showcase teenuse viibimine USA-s on indikatsioon sellest, et suured USA meediaväljaanded ei saa jääda lootma USA sotsiaalmeedia hiidudele, et tulu teenida.

Meediamajad ei suuda samas Google ja Facebookiga reklaami pärast edukalt konkureerida ning meediasektor on tehnoloogiaettevõtteid kritiseerinud, kuna nad ei saa internetis jagatud uudissisu eest raha.

Facebook algatas kriitika tõttu enda keskkonnas uudiste eest maksmise mehhanismi, kuid ettevõte teatas hiljuti, et lõpetab investeeringud sellesse tegevusse.

Kuigi Google ei ole suutnud sektori laia osa hõlmavat kokkulepet sõlmida on eraldi kokkulepped suutnud teha Bloomberg Media, Reuters ja The Texas Tribune.