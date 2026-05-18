X!

USA naftabuum lööb valusalt kodumaiste tarbijate rahakoti pihta

Välismaa
Texases asuv rafineerimistehas
Texases asuv rafineerimistehas Autor/allikas: SCANPIX/AFP/RONALDO SCHEMIDT
Välismaa

Hormuzi väina sulgemise tõttu pöördus globaalne turg USA naftatoodete poole ning ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et suurimaks kaotajaks osutusid Ühendriikide tarbijad. Välismaised kliendid ostavad kokku Ühendriikide naftat, mis omakorda tõstab USA-s autokütuse hinda ja tekitab võimudele poliitilisi probleeme.

Trumpi administratsioon on kärpinud regulatsioone ja võtnud kasutusele meetmeid Ühendriikide energiahindade ohjeldamiseks. Välismaised kliendid üritavad aga leida asendust Lähis-Ida tarnetele ning pöörasid pilgu USA poole.

The Wall Street Journal toob välja, et ükski riik pole kunagi varem nii palju naftat eksportinud ning globaalne sõltuvus USA-st kasvab. Suuremaks hõiskamiseks on siiski veel vara, kuna mündil on ka teine külg.

USA-s kaubeldava nafta WTI hind on umbes 106 dollarit barreli kohta, riigi tanklates tõuseb bensiini hind. USA naftatootjad ei suurenda märkimisväärselt tootmist, rafineerimistehased töötavad täisvõimsusel ning kodumaised varud ammenduvad kiiresti.

Trumpi administratsioon püüab hinnatõusu pidurdada ja on lasknud käiku naftareservid. USA bensiini keskmine jaemüügihind on aga ületanud 4,50 dollari piiri galloni kohta. Võimud on samas ka juba teatanud, et ei kehtesta energiaekspordi keeldu. 

"Me ei saa olla maailma suurim energiaeksportija, kui otsustame mõnikord oma energia ekspordi lõpetada," ütles USA energiaminister Chris Wright. 

Ajaleht The Wall Street Journal hindab, et praegune olukord paneb USA energiasüsteemi tõsiselt proovile. Andmefirma Kpleri teatel eksportisid New Yorgi, Philadelphia ja Albany sadamad eelmisel kuul kümme korda rohkem naftasaadusi kui aasta varem samal perioodil. Mais kasvasid need mahud veelgi. 

Kpleri teatel on osa tarnetest teel Euroopasse. Analüütikute sõnul viitab see sellele, et rafineeritud naftatoodete puudus on levinud Aasiast Euroopasse. Ettevõtted saadavad kütust ka riikidesse, mis on tavaliselt olnud tarnete osas Aasiast sõltuvad, näiteks Austraaliasse, mille peamine tarnija enne Iraani sõda oli Lõuna-Korea.

Rafineerimisfirma Marathon Petroleum ärijuht Rick Hessling ütles, et ettevõtte Los Angeleses asuv tehas saatis möödunud kuul esimest korda Austraaliasse diislikütust. Välismaised kliendid aitavad nüüd tõsta bensiinihindu California osariigis.

USA-st ei voola välja ainult naftatooted, Mehhiko lahe rannik on täis tankereid, mis on tulnud võtma Ühendriikide toornaftat. USA strateegilised varud vähenevad ning selle jätkumine tooks kaasa naftahindade hüppelise tõusu. Selle tagajärjel võib tekkida olukord, kus USA-s kaubeldav nafta muutub kallimaks kui maailmaturuhind. See vähendaks lõpuks Ühendriikide eksporti ning kohalikud tarnijad saaksid taas rohkem toetada riigisisest turgu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:33

Psühhiaater: pooled meie patsiendid saaksid abi perearstilt

11:23

USA naftabuum lööb valusalt kodumaiste tarbijate rahakoti pihta

11:16

Marquez ja Zarco jäid haiglaravile

11:11

Keeleminutid. Kuidas on seotud "kohuke", "viipemakse" ja "püksikud"?

11:01

Ühe minuti loeng: mis on arvutaju?

10:47

Drell aitas Reali kukutada

10:46

Daniel Levi Viinalass: mul oli avatud ustega lapsepõlvekodu

10:42

Riigikogu liikmed tahavad mootorratturitele õigust bussirajal sõita

10:42

Galerii: USA avalikustas uue Eesti saatkonnahoone kavandi

10:41

Nutikad arvutid dresseerivad inimesi enda kapriisidega arvestama

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17.05

Sõja 1544. päev: Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale Uuendatud

17.05

WHO kuulutas ebola uue tüve tõttu välja hädaolukorra

17.05

USA lõpetab Venemaa naftasanktsioonide erandid

17.05

Michal ründas kõnes konservatiivseid jõude

17.05

Eurovisiooni võitis Bulgaaria Uuendatud

17.05

Kaja Kallas presidendiks kandideerimisest: mulle tundub, et mina kindlasti pole see inimene

17.05

Politsei leidis Tartumaal salasigarettidega õhupalli

17.05

Opositsioonierakondade juhid vastasid teravalt Michali kriitikale

17.05

Eurovisiooni võitja Dara: mitte keegi ei uskunud, et me võiksime võita

07:28

Selver sulgeb oma ainsa kaupluse Põlvas

ilmateade

loe: sport

11:16

Marquez ja Zarco jäid haiglaravile

10:47

Drell aitas Reali kukutada

10:11

Lember ja Aabrams korjasid MM-etapilt punkte

09:44

Werder kavatseb Heinast teha järgmiseks hooajaks esikinda

loe: kultuur

11:11

Keeleminutid. Kuidas on seotud "kohuke", "viipemakse" ja "püksikud"?

10:04

Keelesäuts. Suur keelemudel, sinu sädelev sõnaraamatusõber?

10:03

Cannes'i päevik #6: prantslaste jalajälg võistluses hakkab minema ebaproportsionaalselt suureks

09:17

Camera Erotica lõpetab kevadhooaja Carla Finco eriprogrammiga

loe: eeter

10:46

Daniel Levi Viinalass: mul oli avatud ustega lapsepõlvekodu

09:54

Reisidokumentalist Väino Laisaar: looduse vitsad saan alati kätte Ameerikas

17.05

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

17.05

Mälutreener Tauri Tallermaa: ärge end esmakohtumisel esimese kümne sekundi jooksul tutvustage

Raadiouudised

09:45

Cambridge keeleeksam muutub järgmise aasta suvest tasuliseks

09:45

Maismaa vesinikutoru asemel võib tulla hoopis toru Läänemerre

09:25

Raadiouudised (18.05.2026 09:00:00)

17.05

Euroopa Liit püüab taimearetust hoogustada täpsete geenikääride abil

17.05

Viljandis lõpetas rahvarõivakooli teine lend

17.05

Päevakaja (17.05.2026 18:00:00)

16.05

Pärnu on rannahooajaks valmis

16.05

Võrumaa tahab pakkuda lastele rohkem mahetotiu

16.05

Päevakaja (16.05.2026 18:00:00)

16.05

Lennart Meri konverents: 2029 on kaitsevalmituseks liiga pikk tähtaeg

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo