ERR Ukrainas: Donbassi küladesse jäänud inimesed trotsivad rinde lähenemist

Svjatohorski sõjaadministratsiooni juhi Volodõmõr Rõbalkini tööpäev algab nende inimeste evakueerimisega, kes kaotasid oma kodud sõjategevuse tõttu ning on sunnitud lahkuma riigi ohutumatesse paikadesse.

"Minu jaoks on kõige olulisem, et katus oleks pea kohal. Mind viiakse Bila Tserkva linna, räägitakse, et Kiievis võtavad meid vastu vabatahtlikud. Aga kellel mind sellist Kiievis vaja on? Mitte kellelgil! Kes mind aitab? Mitte keegi," rääkis Galina.

Viimased neli kuud pidi Tatjana varjuma Svjatohorski kloostri keldris. Ta otsustas põgeneda sõjapiirkonnast alles kolmapäeval.

"Meie küla asub Donetsi jõe teisel kaldal, seitsme kilomeetri kaugusel kloostrist. Tahtsime koju minna, aga sild lasti õhku. Enam polnud mõtet sinna jääda. Otsustasime, et saame, nagu öeldakse, maailmaränduriteks," rääkis Tatjana.

Svjatohorski sõjaadministratsiooni juht Volodõmõr Rõbalkin ütles, et kohustusliku evakuatsiooni eesmärk on tagada inimeste ohutus, aga vastu tahtmist kedagi lahkuma ei sunnita.

Kui evakuatsioonibuss on saadetud teele, läheb Volodõmõr jagama humanitaarabi neile inimestele, kes on otsustanud jääda rindeäärsetesse küladesse.

"Kodu on kodu. Kas kannatada saanud või katusest ilma jäänud, aga kodu on ikka kodu," sõnas Jevgeni. Abipakist jätkub tavalisele perele, kui tarbida kokkuhoidlikult, siis nädalaks-pooleteiseks.

Enne sõda elas Sidorovo külas üle kolmesaja inimese. Tatjana sõnul on nüüdseks alles jäänud umbes kuuskümmend inimest. Ülejäänud on lahkunud. "Vahepeal nad käivad siin, et oma maju natuke remontida ja siis lähevad jälle ära," ütles Tatjana. Ka tema kardab jääda, aga tal pole kuhugi minna.

Kohalikul farmeril Eduardil vedas ta jäi ellu ja tema maja jäi ka terveks, kuid Eduard ise on nüüd pankrotis. "Mul on põllud, kuhu keegi ei julge minna, kuhu pommitati, sinna on võinud jääda plahvatamata kassett-pommid. Mitte keegi põllumeestest ei julge seal käia ja oma eluga riskida. Jääb vaid oodata sõja lõppu. See peaks lõppema meie võiduga, selles me kahtlegi. Alles siis hakkame oma finantsseisu parandamisega tegelema," rääkis ta.