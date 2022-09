Fotod: Tallinnas toimus kuues Kirjandustänava festival

Kirjandustänava festival algas mälestustahvli avamisega Köleri tänava majal, kus elas luuletaja ja tõlkija Ellen Niit aastatel 1944 kuni 1956.

Kadriorus elab ja on elanud hulgaliselt kirjanduse ja kultuuriga seotud rahvast. Ja muidugi neid, kes on kirjandusest huvitatud.

Luuletaja Karl-Martin Sinijärv ütles, et loeb palju ja loeb kõike. "Ma just eile õhtul lugesin läbi Sinialliku salajase ristisõja, millest pean siin autoriga kõnelema hakkama ja see oli täitsa vahva avastus," lausus ta.

Lisaks vestlustele raamatute autoritega meenutati Kirjandustänaval ka juubeleid. Näiteks Aino Perviku juubelit said lapsed tähistada õhupallikorvi ja Kunksmooriga.

Lastele ilmub praegu palju häid tõlkeraamatuid, ütles lastekirjanik Kadri Hinrikus

"Miks ma seda ütlen – sest ma olen selle aastal Paabeli torni žüriis ja ma pean lugema tõlkekirjandust ja ma olen avastanud, kui palju häid raamatuid on eesti keelde tõlgitud," lausus Hinrikus.

Kuulda sai teatrite uuest hooajast ning raamatuid oli erinevale maitsele. On juba traditsioon, et Kirjandustänaval saab tutvuda hõimurahvaste kirjandusega.

"Soome-ugri rahvad on meile keelesugulased ja iseennast tunda on meie rahvusliku identiteedi seisukohalt ülimalt tähtis ja oluline. See on meie enda minapilt või maailmapilt," ütles soome-ugri hõimuliikumise edendaja Jaak Prozes.

Võimalik oli ka endal kätt harjutada ja kirjutada lühike ehk paari-kolmelauseline põnevuslugu

Kirjandustänava festival toimus kuuendat korda.