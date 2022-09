Kolonel: Venemaa pealetungidest Ukrainas ei saa lähiajal enam rääkida

Ukraina sõjaväelased on Harkivi suunal vastupealetungiga kiiresti edasi liikunud ning edenevad ka Hersoni oblastis. Rosin rääkis "Ringvaates", et Harkivi juures on ukrainlastel ootamas ka väljakutsed.

"Umbes 100 kilomeetrit on edasi tungitud. See tähendab, et tuleb teha logistiliselt täiendamine, julgestada oma tiibasid. Ja see kindlasti mingil hetkel nõuab teatavat pausi," ütles ta.

Rosin lisas samas, et suures plaanis on praegu olukord siiski selline, et lähiajal enam mingisugustest Venemaa pealetungidest rääkida ei saa. "Pigem on küsimus, kas venelased suudavad peatada ukrainlaste edasi liikumist," sõnas ta.

Vene vägede suur probleem on Rosina hinnangul sõdurite madal motivatsioon ja kvaliteet.

"Lähiperspektiivis on ikkagi venelastel suured probleemid. Ma julgen väita, et üks peamisi probleeme on praegu ikkagi isikkoosseisu madal motivatsioon ja kvaliteet. Selliste pealetungidega, kus ukrainlased initsiatiivi võtavad, läheb venelastel isikkoosseisu värbamine üha raskemaks. Samamoodi hakkavad mingil hetkel lõppema lepingud, mis on sõlmitud. Küsimus on, kas inimesed on sellises olukorras enam huvitatud lepingute pikendamisest. Ma arvan, et venelastel on siin probleeme küll, millega tegeleda," selgitas kolonel.

Taganevad Vene sõjaväelased on Rosina hinnangul jätnud maha kümneid sõjamasinaid. "Hinnanguliselt võiks öelda, et tõenäoliselt ei olnud kütust ja ei olnud ka üksustel piisavalt usaldust oma juhtkonna vastu, et oodata mingeid täiendusi, vaid peeti targemaks igaks-juhuks, kuni veel omad jalad kannavad, eemalduda," ütles ta.