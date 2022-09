Rainer Saks: Vene armeel pole enam võimekust Ukrainat sõjaliselt vallutada

Euroopas asuvate USA maavägede endine ülem ja praegune mõttekoja CEPA analüütik Ben Hodges on optimistlik, et Ukraina suudab peagi ka Krimmi tagasi võtta. Saksa hinnangul on sellest aga veel vara rääkida.

Ukraina lõunaosas Hersoni ümbruses on Saksa hinnangul praegu küsimus pigem selles, kas, kuidas ja kui kiiresti suudavad Ukraina väed Dnepri läänekalda tagasi võtta. Kui seal paiknev Vene väegrupp laguneb, siis saaks tema sõnul teha juba optimistlikumaid prognoose ka võimaliku Krimmi tagasivõtmise kohta.

"Ma arvan, et Dnepri läänekaldal paiknev Vene väekontingent üle kuu aja küll mingi nipiga vastu ei pea. Aga neid võib sealt evakueerida. On lahendusvõimalusi, mis ei pruugi tähendada nii head või totaalset võitu kui see oli Izjumi juures," rääkis Saks.

Ta tõdes, et optimism Ukraina viimase aja kiirete edusammude üle võib olla ennatlik. Samas on Saks kindel, et Vene väed ei suuda enam Ukrainat vallutada.

"Ma ühtpidi arvan, et pärast Izjumi katastroofi Vene armeel ei ole enam võimekust Ukrainat sõjaliselt vallutada. See on kindel. Ukrainal on tekkinud võimekus Vene vägesid tagasi suruda. Ma ei julge väita, et nad suudavad kiiresti puhastada kõik okupeeritud alad Vene vägedest, aga kui Ukraina toetus lääneriikide poolt jätkub sellisel kujul nagu ta on siiamaani olnud, siis nad saavad sellega mingis ajahorisondis kindlasti hakkama. Kindlasti järgmine kevad, ma arvan, on see sõda läbi. Ka ma arvan seda, et talv ja teede lagunemine ei takista Ukrainat seda sõda pidamast," rääkis Saks.