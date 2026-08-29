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Rosin Briti väljaandele: Venemaa sabotaaž on muutumas üha vägivaldsemaks

Välismaa
Kaupo Rosin
Kaupo Rosin Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Vene sabotaažiaktid on muutumas üha vägivaldsemaks ning nende peamisteks sihtmärkideks on kaitsetööstuse tootmisrajatised ja logistikaobjektid, ütles välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin Briti väljaandele The Telegraph.

Venemaa president Vladimir Putini lähiringkonnas on Ukrainas toimuva sõja ümbermõtestamist nõudvad hääled muutuvad tugevamaks. See tähendab Rosina sõnul, et talle on jäänud alles ainult halvad valikud.

"Otsus jätkata kätkeb endas ohtu, et ränkade kaotuste ja majandusolukorra tõttu süvenevad Venemaa siseprobleemid ja pinged./.../ Peatumisega kaasneb aga oht näida nõrgana. Seega jagub tal praegu tõepoolest mõtteainet."

Objektiivselt on Venemaa hetkel väga halvas kohas, eriti majanduslikult ning seda tunnevad ilmselt ka oligarhid, sõnas Rosin.

Lisaks ei suuda Venemaa sõjatandrile piisavalt sõdureid juurde tuua, sest kaotused on suuremad kui täiendused.

"Eelarve puudujääk on juba ületanud kogu aastaks kavandatud määra ning ulatub meie hinnangul ligikaudu 10 triljoni rublani [100 miljardit eurot], mis moodustab poole kaitseeelarvest."

Seda, et Venemaal algaks revolutsioon tänavatelt Rosin aga ei usu. Kuid et uus mobilisatsioon on tulemas, on kindel. Kas see toimub järgmise kuu jooksul, on veel ebaselge.

Sel nädalal sai kogu maailm teada, et USA luure keskagentuur CIA juht John Ratcliffe tegi visiidi Moskvasse. Ühendriikide meedia teatel hoiatas too riiki NATO ründamise eest.

Rosin Briti väljaandele oma oletusi kohtumisel arutatust ei avaldanud, küll aga viitas ta, et sõnumiga sooviti vähemalt osaliselt heidutada NATO-vastast agressiooni.

Luurejuht ütles Briti väljaandele, et kõige selle taustal on karta, et Vene sabotaažiaktid on muutumas üha verisemaks.

"Olukord muutub üha vägivaldsemaks ja ohtlikumaks. Näeme, et praegu on peamisteks sihtmärkideks kaitsetööstuse tootmisrajatised, kuid ka logistikaobjektid."

Lasnamäel Betooni tänaval põles paar nädalat tagasi kaitsetööstusettevõtte Milrem Roboticsi kasutuses olnud hoone. Hiljem selguski, et ilmselt on süütamise taga Venemaa ning Lätis peeti sellega seoses kinni kolm kahtlusalust.

Sellise tegevuse eesmärk on Rosina sõnul Euroopa varustustarneid ning relvastuse saatmist Ukrainasse häirida.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: The Telegraph

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