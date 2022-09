Augustis ületas päikese- ja tuuleenergia võimsus võrgus esmakordselt 400 MW

August oli märkimisväärne selle poolest, et Elektrilevi võrguga ühendatud tootjate maksimaalne võimsus ületas esimest korda 400 megavati piiri, ütles võrguettevõtte juht Mihkel Härm.

Elektrilevi ühendusel olevad elektritootjad andsid augustikuus võrku 85,7 gigavatt-tundi (GWh). Võrku antud kogus kasvas eelmise aasta augustiga võrreldes 33 GWh ehk 61 protsenti, kuid võrreldes juuniga langes kahe GWh võrra.

Päikeseelektrijaamade võrku antud maksimaalne võimsus oli augustis 372,4 megavatti. Juulis oli see 339,4 megavatti ja aasta tagasi augustis oli maksimaalne päikesevõimsus 234,5 megavatti.

"August oli märkimisväärne ka selle poolest, et Elektrilevi võrguga ühendatud tootjate maksimaalne võimsus ületas esmakordselt 400 megavati piiri. 11. augusti keskpäeval anti tuulise ning päikeselise ilma koosmõjuna ühes tunnis võrku 402 megavatt-tundi," märkis Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Septembri esimestel nädalatel on taas olnud rekordiline liitumistaotluste hulk. "Esitatud on pea 550 elektritootja liitumistaotlust nädalas. Pingutame igapäevaselt, et kõik soovijad võimalikult kiiresti meilt pakkumise saaksid," ütles Härm.

Augustis esitati Elektrilevile 1761 liitumistaotlust ning elektritootja liitumislepinguid sõlmiti 516. Võrguühendus valmis 589 elektritootjale.