Riik plaanib ka siseministeeriumi kolida ministeeriumide ühendhoonesse

Rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks ütles ERR-ile, et 2023. aasta lõpuks või 2024. aasta alguseks kolitakse nn superministeeriumi hoonesse ka siseministeerium.

"Ühendministeeriumi mahuks ära üks ministeerium ja oleme valmistanud ette siseministeeriumi sissekolimist," ütles Saks.

Kantsleri sõnul sõltub sissekolimise aeg ümberehitustööde projekteerimisest ja ehitamisest, aga kuna ruumi on, siis võiks see toimuda nii ruttu kui võimalik.

"Sihime 2023. aastal lõppu või 2024. aasta algust ehk oleneb, kuidas edeneb projekteerimine ja hangetega."

Saksa sõnul vabastatakse siseministeeriumi jaoks Ministeeriumide ühendhoone ühes tornis kaks ja teises tornis samuti kaks korrust ehk kokku peab ministeerium mahutama end ära neljale korrusele.

"Ja teised, kes seal praegu, kolivad väiksemale pinnale."

Kantsler Saks lisas, et alates reede poolest päevast on ühendhoones ventilatsiooni maha keeratud ja samuti alandatud temperatuuri.

"Mida rohkem on meid ühe pinna peal, seda suurem on kulude kokkuhoid ja suurem lisandväärtus riigile."

Siseministeerium asub praegu Tallinna vanalinnas Pikal tänaval.

Vana maja läheb ilmselt müüki

Siseministeeriumi varade asekantsler Piret Lilleväli selgitas ERR-ile, et siseministeeriumi kolimise plaan valmis juba eelmise valitsuse ajal ning ei ole seotud praeguse energiakriisi ja kokkuhoiumeetmetega.

"Tegelikult valmistame kolimist ette juba päris pikalt, sest siseministeeriumi tänane maja ei ole meie jaoks tänastes tingimustes enam võib-olla optimaalne," ütles Lilleväli.

Tema sõnul saab kolimisega aga kokku hoida umbes poole praegusele majale kuluvatest kuludest.

Vana maja läheb ilmselt müüki. "Kui siseministeerium Pikalt tänavalt ära kolib, siis tõenäoliselt võib arvata, et Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) paneb selle maja müüki ja selle maja müügitulud lähevad riigi tuludesse, RKAS-i bilanssi," ütles Lilleväli.

Plaani järgi peaks siseministeerium ümber kolitud saama järgmise aasta lõpuks.

"Eks on igasuguseid takistusi ka ja praegu käib projekteerimine. Teised ministeeriumid peavad seal end kokku tõmbama ja ära kolima, meie ruume tuleb natuke kohandada. See võtab mõningase aja. Seal on veel erinevaid asju, mida teha tuleb," selgitas Lilleväli.