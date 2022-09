Solman nõuab seitsme Narva tänavanime kiiret muutmist

Rahandusministeerium ning riigihalduse ministri vastutusalas tegutsev kohanimenõukogu on mitmel korral juhtinud Narva linnavalitsuse tähelepanu asjaolule, et Narva linnas asuvad tänavad, mille kohanimed on vastuolus kohanimeseadusega ning mis tuleks seetõttu ära muuta.

"Hoolimata mitmetest meiepoolsetest tähelepanu juhtimistest probleemsetele tänavanimedele, on Ancis Daumani ning Albert-August Tiimanni tänavanimed kahjuks endiselt muutmata," kirjutas riigihalduse minister Riina Solman Narva linnapea Katri Raikile.

Solman selgitas, et tulenevalt olukorrast, kus Venemaa alustas 24. veebruaril 2022. a täiemahulist sõjalist agressiooni iseseisva Ukraina riigi vastu, on Eesti riigile sümboolse tähtsusega eemaldada Eestis võimalikult kiireloomuliselt käibelt Eestit okupeerinud Nõukogude Liidu repressioonide ja kuritegevusega seotud olnud isikute pühendusnimed ja muud kohanimed, mis on selgelt vastuolus Eesti aja- ja kultuurilooga. See tähendab, et kui kohanimi on seostatav Eesti Vabariigi loomise, põhiseadusliku korra püsimise või Eesti iseseisvuse taastamise vastaste isikute, sümbolite ja sündmustega.

Rahandusministeeriumi hinnangul on lisaks Ancis Daumani ning AlbertAugust Tiimanni tänavatele kohanimeseadusega vastuolus veel viis ehk kokku seitse Narva linnas asuvate tänavate nimed: Aleksei Juhhanovi tänav, Arsenti Bastrakovi tänav, Igor Grafovi tänav, Mihhail Gorbatši tänav ja 26. juuli tänav.

Solman palub Narva linnavalitsust esimesel võimalusel päevakorda võtta eelpool mainitud kohanimede asendamise Eesti aja- ja kultuurilooga sobivate kohanimedega.

"Lisaks tuletame meelde, et tulenevalt kohanimeseaduse on kohanimemääraja kohustatud algatama kohanime muutmise menetluse 30 päeva jooksul kohanimeseaduses mainitud asjaoludest ehk kohanime seadusevastasusest teada saamisest arvates. Sellest tulenevalt palume kahe nädala jooksul alates käesoleva kirja kättesaamisest tagasisidet, kuidas on plaanis eelpool nimetatud tänavanimede muutmisega edasi liikuda," kirjutas Solman.