Narva linnavalitsus algatab 12 tänavanime muutmise

Nii peaks Vassili Gerassimovi tänav saama Kreenholmi manufaktuuri asutaja Ludwig von Knoopi nime ja Proletariaadi tänavast saab Staadioni tänav.

"See ei sobi kokku nimeseaduse mõttega. Proletariaadi ei ole ka eestikeelne sõna - sellisel juhul peaks olema Töörahva, aga sinna sobib suurepäraselt Staadioni tänava nimi," selgitas Narva linnapea Katri Raik. "Nimekomisjon ehk ametnike ekspertkomisjon tegi ettepaneku need samad Proletariaadi, Esimese Mai ja Partisani tänavad ümber nimetada," lisas ta.

Narva lähistel hukkunud punaarmeelase Mihhail Gorbatši tänav peaks saama Seedri nime ja nagu kinnitab linnapea, pole see kuidagi seotud Isamaa erakonna esimehe nimega.

"Otsustasime anda sellele tänavale puu nime, sest seal ümberringi on tammesid ja kaski. Mina ei näe siin otsest seost Helir-Valdor Seederiga. Meie leidsime ilusa puu nime, mida nii eestlastel kui venelastel lihtne välja hääldada," selgitas Narva linnapea.

Tänavate ümbernimetamine on siiski poliitilise otsustamise koht, rõhutas Raik. "Tegelikult on praegu tehtud esimene samm, tegemist on ekspertide soovitusliku hinnanguga," ütles linnapea. "Tänavanimede küsimust peavad arutama volikogu komisjonid, volikogu ise, tegelikult on võimalik sekkuda ka riigi nimekomisjonil. Nii et ees on pikk tee, ei ole põhjust arvata, et kahe nädala pärast Narva tulles ilutsevad kuskil juba uued tänavanimed. Peame selle diskussiooni lõpuni ja siis otsustame," rääkis Raik.

Kõigepealt peab linnavalitsus pakutavad tänavanimed avalikustama ja kuna näiteks Eesti Vabariigi loomise ajal selle vastu võidelnud kommunisti Albert Tiimanni ja Gerassimovi tänavatel asub palju kortermaju, võib elanikega kooskõlastamine võtta umbes kuu jagu aega.

Linnavalitsuse istungile peaks Narva tänavate ümbernimetamise eelnõu jõudma oktoobris, volikokku hiljemalt detsembris. Riigihalduse ministrile saadetakse ümbernimetamise ajakava lähipäevil.

Riigihalduse minister Riina Solman andis septembri alguses Narva linnavalitsusele kaks nädalat aega vastamaks, millal asendatakse Eesti aja- ja kultuurilooga vastuolus olevad seitse tänavanime Narvas.

Rahandusministeerium ning riigihalduse ministri vastutusalas tegutsev kohanimenõukogu on mitmel korral juhtinud Narva linnavalitsuse tähelepanu asjaolule, et Narva linnas asuvad tänavad, mille kohanimed on vastuolus kohanimeseadusega ning mis tuleks seetõttu ära muuta.

Rahandusministeeriumi hinnangul on lisaks Ancis Daumani ning Albert-August Tiimanni tänavatele kohanimeseadusega vastuolus veel viis ehk kokku seitse Narva linnas asuvate tänavate nimed: Aleksei Juhhanovi tänav, Arsenti Bastrakovi tänav, Igor Grafovi tänav, Mihhail Gorbatši tänav ja 26. juuli tänav.