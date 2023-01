Narva volikogu kiitis heaks Tiimanni ja Daumani tänava ümbernimetamise

Daumani tänavast saab Kivilinna ja Tiimanni tänavast Soldina tänav.

Kuna Soldina tänav ja linna haldusterritooriumil asuva Soldino tee kohanimed on häälduslikult sarnased ning neid on keeruline eristada, siis eksitava sarnasuse vältimiseks tuleb liikluspinna kohanimi Soldino tee samuti ümbernimetada Suur-Soldina teeks.

Volikogu otsuse alusel korraldab Albert-August Tiimanni, Ancis Daumani ja Soldino tänavate ümbernimetamise käigus majadel asuvate nimesiltide ja liiklusmärkidel täiendavate teadetetahvlite vahetust Narva linnavalitsus. Kinnistusraamatus vastavate katastriüksuste aadresside muutmisel muutuvad korteriühistute nimed automaatselt.

"Tänase Narva volikogu otsusega sai lahenduse kolm aastakümmet kestnud vastasseis Narva volikogu ja Eesti ajalookäsitluse vahel. Loodan väga, et tulevikus on kõik need küsimused ja teemad, millega Narva Eesti ajakirjanduse uudiskünnise ületavad, tulevikku, mitte minevikku suunatud ja räägivad linna kiirest arengust," ütles Narva linnapea Katri Raik.