TÜ vilistlased annetasid Ukrainas sõdivaile Eesti vabatahtlikele maasturi

Eesti vabatahtlikud, kes sõdivad Ukraina Võõrleegiooni ridades, said kolmapäeval kingituseks võimsa maasturi. Annetajad on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna vilistlased.

Soomest ostetud Nissan läheb Ukrainasse. See sai võimalikuks tänu 33 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna vilistlastele, kes lõpetasid ülikooli 1980. aastal.

"Auto kulud kokku on 8500 eurot ja annetati vastavalt südametunnistusele. Annetamist on rohkem kui auto maksma läks, nii et me saame kangelast toetada ka tema toimetamisel Ukraina piirini kindlasti," rääkis vandeadvokaat Andres Alaver.

See on juba teine maastur, mille Alaver annab üle Ukraina sõjaväelastele. Esimese auto ostis ta oma raha eest kevadel. Nüüdne Nissan aga läheb personaalselt German Barinovile – Pärnust pärit noorele vabatahtlikule, kes märtsist alates sõdib Ukraina Võõrleegiooni ridades.

"Otsus oli väga lihtne. Kui Ukraina riik tunnustab Germani mehisust, siis meie ei saa nõrgemad olla. Selle järgi otsustasimegi. Tema väärib Eesti parimat masinat. Ja lõpuks ei saa unustada, et meie ühine eesmärk on konkreetne – surm Putinile," ütles Alaver.

Augustis autasustas president Volodõmõr Zelenski German Barinovi kolmanda klassi ordeniga "mehisuse eest" pärast seda, kui German ja tema üksus jäid kolmeks päevaks Vene miinitule alla.

"Ma ei sattunud paanikasse ja sain aidata minu kolleege ja nende abiga evakueerida kõige efektiivsemalt. Ülemusele just see meeldis ja ta tahtis mind nomineerida sellele autasule ja see on suur au minu jaoks," rääkis German Barinov.

Saadav maastur ei ole kaugeltki Germani esimene auto selles sõjas.

"Autosid kulub päris palju. Ja seda autot nad moderniseerisid just meie jaoks. Sellel pinnal ehk maastikul, kus me oleme, see just läheb kasuks," ütles German.

Auto on humanitaarabi täis. Kümne päeva pärast läheb German selle Nissaniga Ukrainasse tagasi.

Kolmapäeval kuulis ka tema uudist Venemaal välja kuulutatud osalisest mobilisatsioonist.

"Mul on suur kahju Vene rahvast selles vastaseisus, sest kahurilihaga seda sõda ei võida. Ja kahjuks Vene armee tänapäeval kasutabki oma mehi kahurilihana. Ma olen seda isiklikult näinud ja mul on lihtsalt kahju. Ja see kindlasti ei tugevda neid mitte kuidagi nii, et see oleks väärt," rääkis German.