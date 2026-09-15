ERR Texases: Dallase pereäri sai tänu Haalandile üle öö maailmakuulsaks

Dallase kesklinnas asuv saapapood on kliente teenindanud juba aastakümneid, peretraditsiooni hoitakse elus neljandat põlve.

"Minu vanaisa alustas selle äriga enam kui 70 aastat tagasi. See on meie peres juba väga pikaajaline traditsioon," ütles omanik John Dewbre.

Kauboisaabas polnud algselt sugugi moeasi, vaid ennekõike töövahend. Kõrge säär ja tugev nahk pidid kaitsma jalga nii ratsutades kui ka poris töötades. Ka saapa kuju ise võib öelda midagi kandja päritolu kohta.

"Eri piirkondades eelistatakse erineva kujuga saapaninasid. Siin Texases näeb palju laia kandilise ninaga saapaid. Põhja pool on levinumad ümara või kitsama kandilise ninaga saapad," sõnas teenindaja Alex.



Töösaapast on kujunenud ajapikku aga ka moeese. Traditsioonilise pruuni kõrvale on tulnud erksad värvid, tikandid, mustrid, metallkaunistused ja säravad kivikesed. Silma saab paista ka nahavalikuga.

"Alligaator, kaimanikilpkonn, elevant, jõehobu, Amazonase kala arapaima, sisalik, piison... Seda nimekirja võiks veel pikalt jätkata," ütles Dewbre.



Sel suvel sai see Dallases asuv pood aga reklaami, mida raha eest naljalt ei osta. Uksest astus sisse Norra jalgpallitäht Erling Haaland, kes viibis linnas jalgpalli maailmameistrivõistlustel.

"Ta ostis mitu kaabut ja muidugi saapad. Halli kaabu juurde valis ta püütoninahast saapad. Püüton on väga silmatorkav, aga samas hea nahk. Temasugusele ründajale sobib hästi," lausus Alex.

Jalgpalluri külaskäik tõi poele ülemaailmse tähelepanu ning tema seljas nähtud särgi müük kasvas hüppeliselt.

"Särk oli meil juba sortimendis. Kui ta selle selga pani ja sealsamas pildi tegi, saime kuu või kahega üle 4000 tellimuse. See oli pöörane," sõnas Dewbre.

Kuid see ei olnud kõik. Haaland soetas koju kaasa ka viskipudeliga pesukaru topise.

"Pärast seda saime tohutult tellimusi pesukarutopistele. Meie taksidermistil olid käed-jalad tööd täis," ütles Alex.

Õige kauboisaapa leidmiseks pole erilist saladust: tuleb lihtsalt proovida ja veel proovida.

"Ütleme klientidele, et nad võtaksid rahulikult, naudiksid ja prooviksid erinevaid saapaid," lausus Dewbre.