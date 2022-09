Janek Mäggi: peaminister peab inimestega suhtlema pigem rohkem kui vähem

Sõltumata sellest, kes on peaminister, peab valitsusjuht inimestega suhtlema pigem rohkem kui vähem. Minu meelest on hea teada, mida peaminister mõtleb, kuidas ta asjadest aru saab, mida tähtsaks peab. Las räägib ja pigem tiheminigi, kirjutab Janek Mäggi.

Raju torm tekkis, kui peaminister Kaja Kallas esines viis minutit enne Eesti kõige tähtsamat telesaadet "Aktuaalne kaamera" pöördumisega, milles muuhulgas muretses võimaliku elektrikatkestuse pärast, kui Venemaa juhtme seinast välja tõmbab.

Kuulasin avalduse järgmise päeva teises pooles ära ja imestasin, et mida ta siis nii keerulist rääkis, et sõnum tundus sedavõrd segane, hirmutav ja asjakohatu? Tavaline jutt, mida peaministrid ja presidendid on Eestis ennegi rääkinud, ning mida inimesed mõnevõrra ka ootavad. Meil on riigijuhid sattunud tule alla ka seetõttu, et nad rahvaga piisavalt ei räägi. Hea on teada, mida ladvik hetkel tähtsaks peab ning millele tähelepanu pöörab.

Facebookist leiab poliitikutelt väga palju selliseid postitusi, mille võiks tegemata jätta ning postituse tegemisest loobuja saaks valimistel mitu häält rohkem. Samuti ei tasu valitsusjuhti süüdistada iga sõnavõtu puhul odavas eneseupituses. Sageli on peaministril, kes on ametikoha tõttu Eesti kõige informeeritum inimene, rohkem ärevaks tegevat infot kui tavakodanikel.

Peaministri kritiseerimine on kõige lihtsam kuulsuse kogumise viis, sest peaminister peab iga päev vastama küsimustele, millele vastamiseks piisava info läbitöötamine on ajanappuse tõttu väga keeruline.

Mäletan, kui peaministrina töötanud Juhan Parts mind paarkümmend aastat tagasi valitsuse pressibüroosse tööle kutsudes kurtis: "No kuidas on võimalik olla kursis absoluutselt kõigega ning anda iga kell ükskõik mis teemal intervjuusid, pidada kõnesid ja olla siiski piisavalt asjatundlik, täpne ning publiku meele järgi?" Minu vastus oli ja on siiani, et see on täiesti võimatu. Kõnekirjutajad peavad head olema, kuid sellestki ei piisa.

Kuigi nõustun täielikult, et peaministri pöördumised Eesti kõige suurema auditooriumiga teleuudiste ees peavad olema detailideni läbimõeldud, selged, põhjendatud ning tasakaalukad, meenub mul Eesti senistest peaministritest vaid Mart Siimann, kes sellega hiilgavalt hakkama sai, sest vana telehundi treenitus oli sedavõrd korralik.

Minu meelest on hea teada, mida peaminister mõtleb, kuidas ta asjadest aru saab, mida tähtsaks peab. Las räägib ja pigem tiheminigi. Kaja Kallase tugevus ongi ettevalmistatud tekstide esitamine. Vabas tekstis kipuvad liialt sisse lipsama parasiitsõnad ja tehnilised mõttevead, mis teksti tähtsust pisendavad, kuid treenides saaks ehk neistki üle.

Valitsuse kommunikatsiooni eredamad hetked on alati kriisi ajal. Sellel aastal on küllap kõige enam fokuseeritud tähelepanu saanud teema Narva tank, millest ühiskonna heaolu ei sõltu. Elekter on Eesti inimeste jaoks kuum teema, korda läheb nii hind kui ka see, kas elektrit üldse on. Mida rohkem valitsusliikmed päevakajalistele, heaolu ja toimetulekut puudutavatele probleemidele tähelepanu pööravad, seda rahulikum ühiskond on.

Sõltumata sellest, kes on peaminister, peab valitsusjuht inimestega suhtlema pigem rohkem kui vähem. Mida harvem peaminister Stenbocki maja koosolekuruumides aega veedab, seda tublim ta on. "Aktuaalsele kaamerale" vahetult eelnev aeg on võimalus oma rahvale silma vaadata ja rääkida südamelt ära. Mida vähem peaminister ilukõnesid peab, seda ausam ta on. Kaja Kallase pöördumine oli aus jutt.

Janek Mäggi on kommunikatsioonibüroo Powerhouse asutaja, ta oli aastatel 2018–2019 Eesti riigihalduse minister ning kuulub Keskerakonda.