Kallas: Venemaa teatas elektrisüsteemi eralduskatse ärajätmisest

Laupäeval pidi olema Kaliningradi eralduskatse, aga neljapäeval jõudis Eesti ametkondadeni info, et see jääb siiski ära. "Hetkel tuli teade, et nad jätavad selle katse ära laupäeval, aga see ei tähenda, et nad ei võiks seda teha mõnel teisel päeval ja võtta meie jaoks halvemat aega, olgu selleks talv, 24. detsember või midagi sellist," rääkis Kallas.

"Oleme desünkroniseerimiseks ehk elektrivõrkude Venemaa sagedusalast lahtiühendamiseks valmistunud aastaid, aga kui Venemaa seda äkiliselt teeb, võib juhtuda, et meil võivad tulla elektrikatkestused," ütles peaminister ja soovitas inimestel rahulikult läbi mõelda, kuidas hakkama saada, kui elekter on mõnda aega ära.

"Olen pidevalt öelnud, et see talv on see raske periood, mis võib tuua elektrikatkestusi, raskeid hetki. Kui vaatame, mida külmemaks ilmad lähevad, seda suurem kiusatus Venemaa poolt võiks olla selliseid võtteid kasutada," ütles Kallas, kinnitades, et riik on pikalt valmistunud sellisteks asjadeks, aga kõiki asju ei suudeta kunagi ette näha.

Praegused sõnumid on peaministri kinnitusel saadetud selleks, et inimesed ka ise valmistuks ning et taolised olukorrad ei tabaks meid üllatusena.

Kallase sõnul on Venemaa paanikas ning võib paanikas teha käike, mida seni pole veel nähtud. Tuumarelvaga on Venemaa juht Vladimir Putin ähvardanud ammu. "Aga eks on tööriistakastis veel kohti, kus meile survet avaldada, et loobuksime Ukraina toetamisest ja Venemaa võidaks sõja," ütles Kallas.

Elering: midagi erakorralist elektrisüsteemi talitluses ei ole

Üheks selliseks käiguks võib olla näiteks Venemaa otsus Eesti ja teised Balti riigid erakorraliselt oma elektrisüsteemist lahti ühendada.

Eestis varustuskindluse eest vastutav põhivõrguhaldur Elering kinnitas reede hommikul, et on koos teiste Balti elektrisüsteemihalduritega valmis vajadusel Balti riikide sünkroniseerimiseks Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga.

"Risk, et Venemaa desünkroniseerib Eesti ja Balti riigid oma elektrisüsteemist erakorraliselt, on olnud tavapärasest suurem alates veebruarist, mil Venemaa ründas Ukrainat. Elering, nagu ka naaberriikide süsteemihaldurid on selleks valmistunud ja valmis. Midagi spetsiifilist või erakorralist elektrisüsteemi talitluses ei ole," teatas Elering.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on Balti riigid valmistunud Venemaa/Valgevene elektrisüsteemist lahkuma juba aastaid.

"Kui peaks aga juhtuma, et Venemaa ühendab meid enda elektrisüsteemist lahti varem, oleme me praegu valmis kiiresti sünkroniseerima mandri-Euroopa sagedusalaga nii, et elektritarbija muutust ei märka."

Ametlikult on mandri-Euroopa elektrisüsteemiga liitumine plaanis 2025. aastal.