Kaja Kallas: Eesti on kaitstud ja jääb kaitstuks

Venemaal välja kuulutatud mobilisatsioon ei ole ohupilti meie jaoks muutunud. Eesti on kaitstud ja jääb kaitstuks. Me kõik saame oma igapäevaste toimetustega rahulikult edasi minna teades, et Eestit kaitsevad meie oma kaitsejõud ning liitlased NATO-s ja Euroopa Liidus, ütles Kaja Kallas ERR-i vahendusel tehtud pöördumises.

Head Eesti inimesed, pöördun teie poole, sest viimased päevad on toonud julgeolekurindelt uudiseid, mis on tekitanud inimestes küsimusi. Ja usun, et maailma jaoks ärevatel aegadel on vajalik nendel teemadel otse rääkida.

Venemaa on korraldamas Ukrainas libareferendumeid, mille eesmärk on Ukrainas okupeeritud alad annekteerida. Siis saaks öelda, et Ukrainas toimuv sõda on Venemaa vastu toimuv sõda. Vladimir Putin ähvardab tuumarelvaga ja on välja kuulutanud mobilisatsiooni. Selle eesmärk on hirmutada ja see ei ole midagi uut. Eesti vastu otsest sõjalist ohtu hetkel pole ja me ei tohi lasta end heidutada.

Neljapäeval otsustas valitsus kutsuda 2861 reservväelast ja kaitseliitlast lisaõppekogunemisele "Okas 2022". Oleme selliseid õppusi teinud varem ja kindlasti teeme ka tulevikus.

Tänavune "Okas" eristub selle poolest, et see on suurim lisaõppekogunemine, mida oleme kunagi korraldanud. Seda kaitsevõime tähendabki - valmisolekut ja kindlustunnet, et kriisi korral teame täpselt, mida teha. Meil on võimekas kaitsevägi, kaitsetahe ja maailmatasemel varustus. Me harjutame selle jaoks, et harjutatut ei läheks mitte kunagi vaja.

Tänan kõiki peresid, kelle ema, isa, vend, õde, poeg või tütar panustavad järgmised päevad meie kaitsevõime tugevdamisse. Ja tänan kõiki tööandjaid mõistva suhtumise eest.

Küll aga tahab Venemaa vaba maailma ühiskondi lõhestada. Kreml tahab meid survestada energiahindade, küberrünnakute ja propagandaga, aga me peame sellega koos hakkama saama. Parim kaitse on, et me ei lase ennast mõjutada.

"Tark on olla võimalikeks elektrikatkestusteks valmis kõigil, nii riigiasutustel, ettevõtetel kui ka igal inimesel."

Peame valmis olema ka selleks, et Venemaa võib oma elektrisüsteemist lahti ühendada Eesti, Läti ja Leedu. Kuigi Eesti on erakorraliseks desünkroniseerimiseks Venemaa elektrisüsteemist valmistunud juba aastaid, võib siiski tekkida ajutisi probleeme elektrivarustusega. Tark on olla võimalikeks elektrikatkestusteks valmis kõigil, nii riigiasutustel, ettevõtetel kui ka igal inimesel. Julgustan läbi mõtlema, kuidas elektrikatkestuse korral toime tulla. Juhised on olemas ka kodulehel olevalmis.ee.

Mobilisatsiooni väljakuulutamine Venemaal on tekitanud Eesti inimestes palju küsimusi. Kinnitan kõigile, et Eesti ja Venemaa vaheline piir on kaitstud. Eesti sulges piiri Vene turistidele juba 19. septembril. See oli õige otsus õigel ajal. Eesti on koduks meie inimestele, mitte agressorriigi mugavuspõgenikele.

Eestis elab ka Venemaa kodakondsusega inimesi, keda Putin tõenäoliselt sõtta kutsub. Ma usun, et mitte kellelgi, kes elab Eestimaal ja jagab meie väärtusi, ei ole valmisolekut minna kuritegelikku sõtta Ukraina vastu. Demokraatia ja vabadus on väärtused, mille hinda ja tähtsust teab Eestis igaüks. Meil on ühine tulevik, ühine julgeolek ja ühine kodu, keskendume sellele.

Kui siiski leidub keegi, kes Venemaa vägedega liitumist kaalub, siis minu sõnum on konkreetne: ärge minge, sest tagasiteed enam ei ole. Kes tõstab relva vaba rahva, vaba Ukraina vastu, tõstab relva ka Eesti vastu ja sooritab kuriteo, mida me ei andesta.

Eesti toetab Ukrainat koos lääne liitlastega jäägitult ja nii kaua, kui vaja.

Head Eestimaa inimesed, jäägem keerulistel aegadel rahulikuks ja hoidkem üksteist. Koos saame rasketest aegadest üle.