Eksootiliste lindude farmi 400 asukat valmistuvad talveks

Paljude eksootiliste sulelistega linnufarm Küti-Uuetoal valmistub talve tulekuks ja on osa linde juba lauta viinud. Kokku on farmis üle 100 linnuliigi.

Küti-Uuetoa linnufarmi perenaine Marika Hunt näitas "Aktuaalsele kaamerale" lahkelt neid linde, esmalt faasaneid ja paabulinde, keda talveks lauta viima ei pea ja nii elavad nad külma aja üle ka õuepuurides.

Mõistagi on perenaisel kõik linnuliigid selged ja ta puistab neid nagu varrukast. Mõni eksootilisem on aga saanud ka nime.

Paabulinnud näitavad oma kaunist saba üksnes maist juulini, praeguseks on neil sellest vaid rootsud järel. Kauni saba ja kireva sulestikuga uhkeldavad ainult isaslinnud, emased on tagasihoidlikes toonides. Ühe oranži kuuega linnu nimi on näiteks Donald Trump.

Perenaine tõdes, et tänavune suvi külastajate rohkusega ei üllatanud, pigem vastupidi.

"Suvi oli rahulik, rahvast ei olnud nii palju kui eelmisel aastal. Sellepärast, et kaks aastat rahvas oli kinni Eestis ja siis kõik panid Euroopasse või Türki ja Egiptusesse, kellel vähegi võimalust oli. Andis tunda," ütles Hunt.

Eelmisel nädalavahetusel, kui toimus maal elamise päev, käis külastajaid palju. Sellised teemapäevad toovad alati rohkelt inimesi kokku.

Linde on aga farmis juba nii palju, et nende arvu, mis on umbes 400, kasvatada pole plaanis. Hundi sõnul on järgmiseks suveks ikkagi plaanis mõni uus lind tuua. Milliseid täpselt, seda ta ei tea, aga faasaneid tahaks ta kindlasti juurde saada.

"Uusi toome juurde, aga pigem jätaks sama suurusjärgu, lihtsalt muidu jõud ei käi üle. 111 erinevat sorti oli sel aastal," ütles Hunt.