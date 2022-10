Grete Arro: linnakeskkond halvendab tervist, töövõimet ja teistega kena-olemise-oskust

"Kõige selle kogemuste rikkuse juures loob linnakeskkond samal ajal olusid, mis halvendavad meie tervist, töövõimet ja teiste inimestega kena-olemise-võimet," ütles ta ning lisas, et me ei taju intensiivse linnaelu kõiki mõjusid seni, kuni need meid otse ei ründa.

Arro rääkis, et hüdrogeoloogid teavad hästi, mis seisus on Eesti pinnase- ja põhjavesi, millised on selle kättesaadavuse ja saastatuse prognoosid. "Juba teame, mis toimub meie elurikkuse ja mullaelustikuga, aga me vaatame sellest mööda niikaua kui võimalik," arvas ta.

Arro arvates on Eesti linnaplaneerimine praegu huvitavas seisus: näeme nii linnalooduse vähendamist kui ka katseid rohelust linnadesse tagasi tuua.

Elusloodus aitab säilitada vaimset tervist

Grete Arro raamatusoovituste hulka kuulub teiste seas ka tänavu eesti keelde tõlgitud Lucy Jones'i "Kaotades paradiisi". Ehkki ta on raamatus esitletud teadusuuringutega eluslooduse toest haigustest paranemisel ja vaimse tervise säilitamisel juba varasemast tuttav, ei rutta ta kinnitama väidet, et depressioon on süveneva linnastumise tagajärg.

"Teadlased kirjeldavad seoseid, teevad ettevaatlikke järeldusi. Noorte vaimse tervise uuringud ütlevad, et mida enam lapsed ja varateismelised saavad eluslooduses aega veeta, seal ehk lausa elada, seda väiksem on nende risk kogeda depressiooni hiljem, ka täiskasvanueas. Nooruki elus võib olla väga palju asju, mis ei ole tema kontrolli all, aga elusloodus mõjub tema vaimsele tasakaalule otsekui puhver ja suurendab tõenäosust, et sedalaadi mured pole nii valdavad kui neil, kes kõnnivad kunstmurul või kannatavad liiklusmürast, õhusaastest ja kiirustavast elutempost põhjustatud stressi käes," kõneles Arro.

Inimpsüühika vajab ürgloodust

Grete Arro leidis intervjuus, et potitaim aknalaual on parem kui mitte midagi, kuid viitas murelikult uuringutele, mis näitavad, et kui lapsepõlves pole saadud metsiku looduse kogemust, pole inimesel täiskasvanuna oskust ega soovi seda ka kaitsta.

Ürgset loodust vahetult tajunuid peab Arro lausa õnnelikeks inimesteks. Tema põhjenduste plejaad on lai: "Küll räägitakse fütotsüütidest ja muudest keemilistest ühenditest, mida metsas kõndides võime kogeda. Kuni looduses esineva fraktaaluse ehk kujunditeni, välja: seal on alati teatav korduvus ja sümmeetria, aga mitte täiuslik."

Arro sõnul mõjuvad need mustrid psüühikale hästi, arvatavalt just teatava korrapäratusega, mida tehisaju ja arvuti ei suuda samal kombel korrata. "Oletatakse, et selliste mustrite teraapiline mõju pärineb mäletamata aegadest ja on kogu aeg meie ümber olnud," lisas ta.

Intervjuu lõpus kirjeldas Grete Arro, mis annab meile enesega rahulolu ja õnnetunde. Pikka vastust lühidalt kokku võttes on see isetu soov muuta maailma paremaks, õppida midagi uut, olla iseendaga kooskõlas ja hoida häid suhteid oma pere ja sõpradega. "Kui sul on parajasti mõttetu või halb olla, siis aita kedagi. See annab õnnetunde," lubas ta.

