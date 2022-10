Esmaspäevast lekkinud Nord Stream 2 gaasi väljavool on peatunud, teatas torujuhtme operaator.

"See võib tähendada kahte asja," ütles Nord Streami pressiesindaja Ulrich Lissek. "Torujuhe on kas täiesti tühjaks voolanud või on torus oleva gaasi ja väljast tuleva vee surve jõudnud tasakaalu."

Taani energiaagentuuri teatel võib Nord Stream 1 leke lõppeda pühapäeval.