Riik hakkab uut võrdsete võimaluste volinikku otsima lähipäevil

Sotsiaalministeeriumil on kavas kuulutada lähipäevil välja konkurss võrdsete võimaluste voliniku ametikohale. Voliniku kantselei on olnud kohusetäitja juhtida juba üle kolme kuu.

"Konkurss voliniku ametikohale on meil ettevalmistatud ja kuulutatakse välja lähipäevil," ütles võrdsuspoliitikate osakonna juhi kohusetäitja Kaisa Knight.

Ta nõustub, et konkursi protsess on veninud. "Seal on erinevaid põhjuseid. Üks nendest on see, et oleme tahtnud voliniku valimise protsessi teha läbipaistvamaks. Valimisprotsessis osaleb ka ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad ka huvikaitseorganisatsioonide esindajad," sõnas Knight.

Sotsiaalkaitseministri Signe Riisalo sõnul peaks uus volinik kandma moraalseid ja eetilisi väärtusi, mis on võrdõiguslikkusega kooskõlas. "Kuivõrd meil on ühiskonnas lõhestunud arusaamad võrdõiguslikkuse valdkonnas, siis on eriti oluline, et seal oleks inimene, kes oleks hea ja sorava kõnega, aga kuna on tegemist ka büroo juhiga, siis peavad tal olema ka head juhiomadused. Kindlasti on ootused väga kõrged ja ma loodan, et leiame sinna õige inimese," rääkis Riisalo.

Minister rõhutas ka, et koht pole olnud viimased kolm kuud tühi, vaid seal olnud kohusetäitja. "Võrdsete võimaluste voliniku ülesannetes on olnud väga vääriline inimene (Siiri Grünbaum - toim.), kes minu hinnangul võikski seda kohta täita, aga kahjuks ta ise ei ole selleks soovi avaldanud. Seetõttu oleme praegu olukorras, kus hakkame otsima uut inimest," sõnas Riisalo.

Voliniku kantselei on samuti uue juhi ootel. "Väga hea situatsioon see pole, kui päris mitu kuud ei ole volinikku valitud," sõnas kantselei pressiesindaja Helle Ruusing.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik oli alates 2015. aastast Liisa Pakosta. Juulis 2022 siirdus ta juhtima muinsuskaitseametit, kust ta lahkub 16. oktoobril.