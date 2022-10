Hartman: Pakosta kaotas usalduse nii oma asutuses kui ka valdkonnas

"Kahjuks juhtus see, et Liisa Pakosta kaotas usalduse nii oma organisatsiooni sees, oma asutuses kui ka valdkonnas. Ma usun, et oli ainuõige samm Liisa Pakostal tagasi astuda, et see valdkond ja asutus saaks edasi minna," rääkis Hartman "Esimeses stuudios".

Ministri sõnul ei viidud Pakosta kulude üle sisekontrolli läbi seetõttu, et temast lahti saada.

"Meie kantsler, asekantsler kohtusid eelnevalt ka Liisaga. Kuna me ei saanud Liisa Pakostalt piisavalt vastuseid, siis oli vajalik selle kontrolli läbiviimine, et meil oleksid need vastused olemas," ütles ta.

"Ma loodan, et sellega, et Liisa Pakosta on tagasi astunud, see (teema) lõpeb. Ja ma loodan, et me peagi leiame sinna väärika ja hea, kompetentse ja pädeva juhi," lisas minister.

Siselähetuste tõttu kultuuriministeeriumi sisekontrolli uurimise alla sattunud Liisa Pakosta esitas esmaspäeval lahkumisavalduse. Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits on ERR-ile öelnud, et koostöö Pakostaga ei läinud sujuvalt, sest ministeeriumil ja Pakostal oli erinev arusaam muinsuskaitseamet väljakutsetest ja nende ülesannete täitmisest.

Pakosta lahkub töölt 16. oktoobril.

Ministeerium jõudis ehitajaga kokkuleppele, et ERM-i kõrvale maja ei tule

Hartman rääkis saates, et kokkuleppe järgi Eesti Rahva Muuseumi kõrvale planeeritud maja ei tule.

"Ma olen selle küsimusega tegelenud aktiivselt koos keskkonnaminister Madis Kallasega viimased nädalad. Ja täna me oleme nii kaugel, et me oleme jõudnud lahenduseni, kus me oleme sõlmimas ettevõtjaga lepet, et ERM-i külje alla majad ei tule ja vaade ERM-ile säilib," ütles Hartman.

Ministri sõnul on kokkulepe vaid ühe krundi kohta.

"Kolitakse ära loodetavasti see planeeritud maja, mis oli kohe ERM-i külje peal, kus kopp maas oli. Tänasel hetkel see kopp on üles tõstetud ja seda maja sinna ei ehitata," rääkis ta.

"Hetkel oleme leidud lahenduse sellele krundile, mis on kõige lähemal ERM-ile," kinnitas minister.