Tüür: Nord Streami ja Kertši silla plahvatused on seotud

Venemaa sõjaväe varustamine on raudteekeskne. Seni kasutati selleks ohutut teed, mis kulges üle Kertši silla. Kuni sild on puru, kulgeb alternatiivne ühendustee läbi okupeeritud alade. Kaardilt on näha, et see ühendustee jääb sõjategevusele ohtlikult lähedale.

Reservkolonelleitnant Leo Kunnas ütles, et raudteeühendus, millega põhilised veod Vene relvajõududel käivad, lakkab.

"Peab uuesti kasutama praami või minema okupeeritud Lõuna-Ukraina kaudu. Kindlasti Kertši grupeeringu varustamine raskeneb veelgi," märkis ta.

Kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu ütles, et sümboli mõistes on sild suurem löök kui ristleja Moskva uputamine.

Kas Putin annab korralduse kasutada tuumarelva? Kunnas ütles, et sõjaliselt see palju ei anna.

"Lahingutegevus toimub Venemaa poolt annekteerituks kuulutatud aladel. Ma ei näe erilist võimalust nende vastu tuumarelva kasutada. Samas Ukraina vägede tagalas Ukraina väejuhatus kindlasti väldib praegu suuremaid vägede või lahingmaterjali koondamisi, et mitte Vene poolel kiusatust tekitada," lausus Kunnas.

Politoloog Karmo Tüüril on teistsugune arvamus. Ta rõhutas, et ei tea, kes korraldas plahvatused Nord Streami gaasijuhtmel ja Kertši sillal, kuid need on omavahel seotud.

"Versioon on selline, et need plahvatused nii Nord Streamil kui Kertši sillal korraldas Venemaa ise erinevatel motiividel. Antud juhul motiiviks on see, et Kremlis on erinevad võistlevad koolkonnad. Ja on see pistrike koolkond, kes üritab Putinit sundida selleks, et ta kasutaks tuumarelva. Arvestus on väga lihtne – kui ta vajutab tuumanuppu, on ta osutunud superkurjategijaks ja teda saab kõrvaldada. Kui ta ei tee seda, siis ta on ilmutanud nõrkust ja jällegi teda saab kõrvaldada," rääkis Tüür.

Tüüri versiooni kohaselt võiks tuumalöök tabada Lääne-Ukrainat, et lõigata läbi ühendusteed Ukraina väe varustamiseks lääne relvadega.