Sõja 1607. päev: Venemaa korraldas Kiievile ulatusliku ballistiliste rakettide rünnaku

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 19. juulil kell 16.25:

- Ukraina viis rivist välja kolm Kertši väina teenindavat Vene parvlaeva;

- Vene raketirünnakus Harkivi eeslinnale sai surma kolm inimest;

- Ukraina ründas Vene varilaevastiku tankerit;

- Venemaa ründas reisirongi;

- Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega;

- Ukraina ründas taas naftahoidlat Stavropoli krais;

- Zelenski: Zaporižžja suunal sureb või saab haavata 7000 Vene sõdurit kuus ;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1520 sõdurit.

Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega

Venemaa ründas ööl vastu pühapäeva taas ballistiliste rakettidega Ukraina pealinna Kiievit. Rünnakus sai viga vähemalt 17 inimest, teatasid kohalikud võimud. Sündmuskohal viibinud ajakirjanike sõnul raputas linna mitu plahvatustelainet – üks plahvatustest oli sedavõrd tugev, et käivitas kesklinnas pargitud autode alarmid.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas rünnakut üheks Venemaa "suurimaks ballistiliste rakettide rünnakuks Kiievile".

Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul viidi haiglasse vähemalt üheksa inimest, kellest kolme seisund on raske.

Ukraina õhujõud olid vahetult enne esimesi plahvatusi sotsiaalmeedias teatanud, et Kiievi suunas lendavad ballistilised raketid.

Ukraina õhuväe teatel lasi Venemaa käiku 125 drooni, 25 ballistilist raketti, kümme ülehelikiirusega Tsirkon-raketti ja kuus muud tüüpi raketti. Suurem osa mürskudest oli suunatud Ukraina pealinnale.

Esimesi plahvatusi kuuldi Kiievis kohaliku aja järgi kella 1.30 paiku, mil Kesk- ja Ida-Ukrainas hakkasid tööle õhuhäiresireenid.

Rünnak kestis kohaliku aja järgi kella 2.38-ni. Vene väed pommitasid linna ebatavaliselt suure hulga ballistiliste ja ülehelikiirusega rakettidega.

Ukraina õhutõrje tõi alla 108 Vene drooni, ühe liugpommi ning 17 ballistilist või Tsirkon-raketti, teatas õhuvägi.

Kiievi oblastis teatati täiendavatest droonirünnakutest hommikul kella 10 paiku.

Kiievi sõjaväeadministratsioon teatas, et Ševtšenkivski rajoonis sai tabamuse kortermaja ning Dniprovski rajoonis kaubandus- ja meelelahutuskeskus.

Kiievi Solomjanski rajoonis puhkes Vene raketilöögi tagajärjel tulekahju supermarketi ja lähedalasuva elumaja katusel.

Klõtško teatel langesid rusud samas rajoonis asuva üheksakorruselise hoone lähedale, purustades kompleksi aknad. Linnapea lisas, et teiselt korruselt päästeti üks inimene.

Solomjanski rajoonis päästeti põlevast viiekorruselisest elumajast neli inimest, lausus Klõtško.

Mõni päev varem, ööl vastu neljapäeva, ründas Venemaa Ukraina pealinna ballistiliste rakettidega, tappes vähemalt kaks ja vigastades kuut inimest.

Viimastel nädalatel on Kiievit tabanud mitu ulatuslikku Vene rünnakut. Samal ajal seisab Ukraina silmitsi ballistiliste rakettide tõrjumiseks vajalike õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide puudusega.

Venemaa ründab regulaarselt Ukraina linnade tsiviiltaristut.

Ukrainas hukkus laupäeval riigi kaguosa piirkondades Venemaa rünnakutes viis inimest ja ligi 20 sai viga.

Ukraina viis rivist välja kolm Kertši väina teenindavat Vene parvlaeva

Ukraina mehitamata süsteemide vägi (USF) viis rivist välja kolm viiest parvlaevast, mis tegelevad sõidukite ja kauba üleveoga Kertši väinas, teatas USF-i ülem Robert Brovdi sotsiaalmeedias, edastas pühapäeval uudisteportaal Ukrinform.

Brovdi teatel korraldas USF operatsiooni MoLoCHKA 6.-19. juulil.

Tema sõnul teenindasid enne operatsiooni Kertši väina ületavat kauba- ja sõidukiliiklust neli parvlaeva, mis opereerisid Kavkazi sadama ja Krimmi sadama vahel, samal ajal kui viies laev seisis Kertši sadamas. Need laevad olid Lavrenti, Panagia, Jeisk, Maria ja SKS-One.

Brovdi sõnul häiris USF koostöös Ukraina julgeolekuteenistusega (SBU) parvlaevaliiklust kahe nädala jooksul märkimisväärselt.

Vene raketirünnakus Harkivi eeslinnale sai surma kolm inimest

Vene raketirünnakus Harkivi eeslinnale sai surma kolm ja vigastada 20 inimest, teatas Ukraina Harkivi oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Sinehubov.

"Rünnaku tagajärjel hukkusid 24-, 45- ja 62-aastane mees. Veel 20 inimest sai erineva raskusastmega vigastusi. Kolm kannatanut on raskes seisundis, arstid võitlevad nende elu eest," kirjutas Sinehubov sotsiaalmeedias.

Ta lisas, et vaenlase rünnaku sihtmärk oli postiteenistuse terminal.

Ukraina ründas Vene varilaevastiku tankerit

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) korraldas edukad rünnakud Vene varilaevastiku tankerile Avero Mustal merel ja kolmele naftabaasile Venemaa Stavropoli krais, teatas pühapäeval SBU sotsiaalmeedias.

"Tankerit Avero kasutati Venemaa toornafta transportimiseks G7 ja Euroopa Liidu riikide kehtestatud naftaembargo ajal. Laev eksportis naftat sihtkohtadesse, sealhulgas Hiinasse ja Indiasse. SBU mereväedroon Mamai võttis sihikule tankeri, mille suhtes kehtivad Ukraina sanktsioonid," teatas julgeolekuteenistus.

See on viimase 10 päeva jooksul juba neljas SBU sihikule võetud Venemaa varitanker. Kõik need laevad on Suezmaxi klassi suured meretankerid, mida kasutatakse märkimisväärse koguse nafta ja naftatoodete transportimiseks.

Venemaa ründas reisirongi

Vene sõjavägi ründas Zaporižžja oblastis drooniga reisirongi, teatas Ukraina Raudtee pressiteenistus.

Ettevõtte seiremeeskond andis varakult korralduse evakueerimiseks, mistõttu keegi ei hukkunud. Samas sai esialgsetel andmetel kergelt vigastada üks vagunisaatjatest, kellele antakse praegu arstiabi.

Pressiteenistus lisas, et inimesed toimetatakse Zaporižžjasse bussidega oblasti sõjaadministratsiooni kaasabil.

"Reisijate ja raudteetöötajate ohutus on jätkuvalt prioriteet, seega on rongiliiklus regioonis meie seiremeeskondade maksimaalse kontrolli all," öeldi teates.

Zelenski: Zaporižžja suunal sureb või saab haavata 7000 Vene sõdurit kuus

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul põhjustab Ukraina relvajõudude 17. korpus okupantidele tohutuid kaotusi Zaporižžja suunal, kus iga kuu saab surma või haavata ligi 7000 Vene sõdurit.

"Rääkisin põhjalikult meie korpuste komandöridega, ja need on just rindelõigud, kus toimuvad äärmiselt intensiivsed lahingud: Pokrovski ja muud suunad Donetski oblastis, Oleksandrivski suund, samuti Zaporižžja ja Harkivi oblast. Olen tänulik meie positsioonide kaitsmise ja okupantide vastu suunatud rünnakute eest. Ainuüksi meie 17. korpus, mis tegutseb Zaporižžja oblastis, tekitab igal kuul venelastele kaotusi 7000 hukkunu ja haavatu näol," ütles Zelenski.

Tema sõnul toimuvad Zaporižžja suunal pidevalt Venemaa rünnakud.

"Okupantide armee lihtsalt ei hooli kaotustest. Seetõttu on olukord muidugi raske, kuid korpus toob Ukrainale tulemusi. Sama kehtib ka meie teiste korpuste kohta rindel. Tänan teid teie tugevuse eest. Kõik, mida on varustuse, relvade, suurtükiväe ja droonide osas vaja, tuleb juba esmaspäeval staabis arutusele," lisas ta.

USA luurekeskagentuuri (CIA) direktor John Ratcliffe ütles varem, et Vene sõdurid püsivad Ukraina tehisaruga ründedroonide tõttu lahinguväljal elus keskmiselt vaid 20–30 minutit.

Ukraina ründas taas naftahoidlat Stavropoli krais

Ukraina väed andsid ööl vastu 19. juulit löögi Venemaal Stavropoli krais asuvale naftahoidlale ning tabasid mitut sihtmärki okupeeritud aladel.

Telegrammi uudistekanali Exilenova Plus andmetel ründasid Ukraina väed Stavropoli krais Mihhailovski linnas asuvat naftahoidlat viimaste nädalate jooksul juba kolmandat korda.

Mõni päev varem, 13. juulil, teatati sotsiaalmeediakanalites, et Ukraina ründas Venemaa lõunaosas Stavropoli krais asuvat naftahoidlat.

Kanali Exilenova Plus kohaselt teatasid okupeeritud Luhanski elanikud 19. juulil linnas toimunud plahvatustest.

Okupeeritud Krimmi linnas Jaltas süttis põlema elektrijaam, mida tabasid Ukraina droonid. Ukraina-meelse Telegrami kanali "Krõmski veter" andmeil tõi see kaasa elektrikatkestusi.

Plahvatusi kostus ka Krimmi idaosas asuvast Kertši linnast, mille tagajärjel suleti kanalile teadaolevalt Venemaale viiv Kertši sild.

"Krõmski veter" teatas ka, et okupeeritud Krimmis mitme sihtmärgi vastu suunatud rünnakute käigus tabasid Ukraina droonid Mindalnoje külas, Sudaki linna lähedal asuvat elektrijaama.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristut sügaval Venemaal ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva suutlikkust jätkata sõjapidamist.

President Volodõmõr Zelenskõi ja armee kindralstaap kinnitasid, et ööl vastu 18. juulit andsid Ukraina väed löögi kahele Venemaa logistikakeskusele, ühele naftahoidlale ning mitmele sihtmärgile Aasovi ja Mustal merel.

Multiple fires after attack in Stavropol pic.twitter.com/AFJtGqvQQe — Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 19, 2026

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1520 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 428 930 (+1520);

- tankid 12 156 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 24 963 (+7);

- suurtükisüsteemid 46 261 (+92);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1950 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 1505 (+3);

- lennukid 438 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1956 (+13);

- operatiivtaktikalised droonid 416 656 (+1858);

- tiibraketid 4915 (+1);

- laevad/kaatrid 34 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 122 289 (+547);

- eritehnika 4439 (+2);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.