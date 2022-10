Kaitsevägi saab uued välitoidupakid

Kaitsevägi saab uuest aastast uued välitoidupakid. Eelneva kindlate komponentidega 24 tunni toidupaki asemel on nüüd võimalik toidupakk komplekteerida kokku kolmest söögikorrapakist. Selle koostamise aluseks on Tallina Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi uuring.

Seni kasutatav välitoidupakk sisaldab ööpäeva varu ehk kolme toidukorda. Uus toidupakk sisaldab ühte toidukorda. Kui vana pakk ja kolm uut kõrvuti panna, on mahult ja kaalult mõlemad võrdsed. Kuid uut toidupakki avades on korraga mätta peal laiali vähem erinevaid pudinaid.

"Kui on ülesanne, mida peab täitma näit kaheksa tundi, siis antakse ühe korra pakk. Et ei pea 24 tunni pakki ehk kolme korra pakki lahti tegema. Ja sealt tekib ka tunduvalt rohkem jäätmeid kui ühe korra pakist," lausus varustuspataljoni varustusgrupi ülem kapten Jaanis Einer.

Uue toidupaki juurde kuulub 28 erinevat varianti roogi võrreldes eelneva kaheksaga. Komplekteerib toidupaki Eesti ettevõte Kommivabrik ja sisu tuleb erinevatest Euroopa Liidu riikidest. Eesti tootjate kraam moodustab 15 protsenti.

"On hinnavahe – pigem isegi soodsam. Ja muidugi meie mahud on oluliselt suuremad ka kui eelmise hankega. Kogu hanke maksumus 17 miljonit," ütles kaitseinvesteeringute keskuse toitlustuse taristuportfelli juht Agne Silde.

Ka uue toidupaki põhiroogade soojendamine toimub mitte keemiliselt, vaid kuuma veega. Seda tuleb kas lisada otse kuivtoidu pakki või peab valmistoidupakki kuuma vee sees soojendama kas lõkkel või priimusel.

"Tegevväelased ja ajateenijad järjest enam on küsinud meie käest kuumaelementi, mida kasutada pakkide soendamiseks. Me praegu oleme plaaninud järgmine või ülejärgmine aasta need kuumaelemendid soetada," lausus Silde.

Kaitsevägi hakkab uusi toidupakke kasutama järgmise aasta algusest. Aastas kasutatakse 140 000 kuni 180 000 pakki olenevalt väliõppuste suurusest.